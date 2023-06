Laura Borràs perd l'escó i el Parlament ja busca nou president

Laha retirat l'acta de diputada adesprés que elhagi rebutjat suspendre de manera cautelar l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC), segons ha confirmat. L'òrgan rector convoca un ple divendres vinent per escollir la nova presidenta. Borràs es trobava suspesa de les seves funcions des del juliol de l'any passat, un cop el(TSJC) li va obrir judici oral pel cas dels contractes a la(ILC), que finalment va acabar amb condemna per prevaricació i falsedat documental. Malgrat que la sentència -de quatre anys i mig de presó i tretze d'inhabilitació- , la JEC va acordar retirar-li la credencial per "inelegibilitat sobrevinguda", i finalment el Parlament ha executat l'ordre. La JEC va acordar retirar l'escó de Borràs a principis de maig, després de desatendre les al·legacions del Parlament i de la presidenta suspesa. És la tercera vegada que una decisió de l'organisme electoral afecta directament un diputat del Parlament. La primera vegada va ser amb l'escó de, amb Roger Torrent a la presidència del Parlament. Després, ja amb Borràs de presidenta, la JEC va retirar l'escó de. Ara, un cop el Suprem ha desestimat les cautelars demanades, li ha arribat el torn a la presidenta de Junts. La mesa ha convocat una reunió d'urgència aquesta tarda i tots els seus membres, excepte, propera a Borràs, han votat a favor de la retirada de l'escó. La decisió es notificarà per correu electrònic a la ja exdiputada de Junts.La primera veu de Junts a reaccionar ha estat el diputat, fidel escuder de Borràs, que ha titllat d'"indigne" la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, i ha acusat ERC i CUP de tenir un "comportament caïnita i mesquí" per pactar amb el PSC per "eliminar un rival polític". "Borràs hi és i hi serà", ha assegurat el diputat. Madaula, secretària de la mesa, també ha criticat les presses de la mesa per apartar Borràs i ha assegurat que s'ha fet menys que en el cas de Juvillà, perquè mai abans no s'havia retirat l'acta d'un diputat amb un acord de mesa. "El primer que hem de fer és reunir-nos amb la presidenta, informar-la i veure com està", ha explicat.En plenes negociacions sobre pactes postelectorals, i també amb el "front democràtic" plantejat per Pere Aragonès de cara a les eleccions espanyoles, els partits hauran de pactar ara una nova presidència de la cambra catalana.ha ofert a Junts mantenir el càrrec si s'arriba a un acord global a ajuntaments i a les espanyoles. Les travesses situaven dos noms amb possibilitats d'assumir el càrrec, l'exalcaldessa de Vico l'exalcaldessa de GironaErra va refredar les opcions en una entrevista ai Madrenas sona ara per presentar-se a les eleccions del 23 de juliol. Un altre dels noms que apareixen com a possibilitat és el de David Torrents, també proper a Borràs i que no ha aconseguit entrar a l'Ajuntament de Badalona. En les últimes setmanes, elha intensificat la pressió per rellevar Borràs. Els socialistes consideren que la presidenta de Junts ha posat els seus interessos personals per damunt de la defensa de la institució.Tan bon punt va transcendir la condemna del TSJC per, els precedents apuntaven en la direcció del que ha acabat passant. El reglament del Parlament estableix que es pot apartar del càrrec la presidenta quan hi ha sentència ferma, no abans. Per això la decisió de la JEC és controvertida, perquè suposa una decisió irreversible en un moment en què la resolució encara no és ferma. En els casos de Torra i Juvillà, el Suprem ha avalat sempre aquesta maniobra, tot i que fonts jurídiques consultades dubten de la constitucionalitat de retirar la credencial d'un diputat quan la seva condemna encara pot canviar. Borràs està pendent que el Suprem ratifiqui o modifiqui la sentència del TSJC.El ple de la setmana vinent serà "exprés", centrat únicament a escollir qui ostentarà la presidència de la cambra després de quasi un any d'interinatge, amb Alba Vergés fent les funcions de presidenta. En els pròxims dies, que no es podran deslligar de la resta de converses en marxa de cara als ajuntaments i a les eleccions espanyoles del 23 de juliol.

