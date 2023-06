Tot periodista polític amb dos dits de front sap que el pitjor de lesno és la campanya, ni tan sols el dia de les eleccions.. Reaccions, anàlisis, tertúlies amb més o menys criteri, polítics que volen fer veure que han guanyat, polítics que volen fer veure que no han perdut, polítics que no tenen més remei que anar cap a casa… I polítics que intenten treure el màxim suc possible als vots obtinguts. Benvinguts a un dels millors espectacles que es donen en política:, l’acord, la virtut del que és possible. Una mica com House of Cards, però sense tirar gent al metro, o almenys que sapiguem.i també parlem amb, expresident d'ERC i exconseller de la Generalitat. Ell és el convidat al tercer episodi d'Snooker, el pòdcast de política de. Es pot veure i escoltar a YouTube , a Spotify , a Google , i a Ivoox . Conversa amb, subdirector del diari i conductor del programa, amb, cap de Política, i amb, redactora de política.

