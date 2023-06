La contundent revelació de la NASA: «Els ovnis existeixen i hem d'estudiar-los»

"Els ovnis són reals i és necessari estudiar-los per oferir una resposta rigorosa del seu origen", ha comunicat la comissió d'experts independents convocada aquest dimecres per l'Agència Espacial dels Estats Units a Washington.





La trobada representa la primera sessió pública que organitza la NASA sobre el tema. Els experts feia un any que van fer públic un estudi sobre les observacions que encara no han aconseguit explicar. Una de les principals incògnites és si el seu origen és o no extraterrestre.



La sessió s'ha retransmès en línia i ha despertat l'interès de milers de persones, que s'han quedat a seguir les explicacions. Alguns s'han expressat de manera molt crítica sobre el que estaven sentint i han considerat que la NASA està emprenent una deriva "pseudocientífica". No obstant això, el portaveu de l'Agència Espacial, Donen Evans, ha volgut sortir del pas i defensar que "és precisament aquest enfocament rigorós basat en l'evidència el que permet separar els fets de la ficció”. El debat sobre l'existència dels ovnis torna a aparèixer, aquesta vegada amb certeses de la NASA de la seva existència., ha comunicat la comissió d'experts independents convocada aquest dimecres pera Washington.La trobada representa la primera sessió pública que organitza la NASA sobre el tema. Els experts feia un any que van fer públic un estudi sobre les observacions que encara no han aconseguit explicar. Una de lesés si el seu origen és o no extraterrestre.La sessió s'ha retransmès en línia i ha despertat l'interès de milers de persones, que s'han quedat a seguir les explicacions. Alguns s'han expressat de manera molt crítica sobre el que estaven sentint i han considerat que la NASA està emprenent una. No obstant això, el portaveu de l'Agència Espacial,, ha volgut sortir del pas i defensar que "és precisament aquest enfocament rigorós basat en l'evidència el que permet separar els fets de la ficció”.

La comissió d'especialistes ha mostrat la informació no classificada disponible sobre el fenomen per determinar què cal comprendre d'aquests objectes que semblen no tenir explicació. Per aconseguir-la, han proposat crear unafocalitzada en el seu estudi.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola