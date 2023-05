Nous objectius basats en la ciència

Nova evidència científica de la. Ja fa més d'una dècada que els científics van definir, a escala global i local, en aspectes com l'increment de temperatura, la biodiversitat, l'aigua i els nutrients. Ara, un gran estudi internacional on hi ha participat més de 40 investigadors d'arreu del món n'han quantificat la situació. Els resultats, publicats aquest dimecres a la prestigiosa revista Nature , són contundents:, si més no parcialment.Les condicions per continuar vivint en un planeta “segur i just” han estat avaluades i quantificades utilitzant, per primera vegada, el mateix conjunt de variables: aquelles que regulen el suport vital i l'estabilitat de la Terra. En aquest sentit, evitar el dany significatiu a les poblacions humanes ha estat el criteri usat, fet que implica en alguns casos definir límits més estrictes. Per exemple, en el cas del canvi climàtic, es considera que el límit “just” ja està superat perquè es fixa en un increment d'1 ºC, mig grau per sota de l'“Estem posant en risc l'estabilitat i la resiliència de tot el planeta. Per això, per primera vegada, presentem quantificacions i una base científica sòlida per avaluar l'estat del planeta, no només en termes d'estabilitat i resiliència, sinó també de benestar humà, equitat i justícia”, assenyala el professor, copresident de la Comissió de la Terra , autor principal i director de l'Institut Potsdam per a la Investigació sobre l'Impacte del Canvi Climàtic. “El sistema Terra està en perill, ja que molts elements crítics climàtics, els tipping elements, estan a punt de travessar els seus llindars, provocant un canvi que ja no serà reversible”, ha afegit.L'estudi Safe and just Earth System Boundaries assenyala que els llindars d'impactes sobre las'han transgredit entre el 45 i el 66% tant a escala local com global. També hi ha impactes crítics en el cas de lesaixí com en laper nitrogen i fòsfor. En canvi, els únics llindars no assolits són els de–sí que ho han començat a fer en l'àmbit local-, així com l'increment d'1,5 ºC de temperatura.Els impulsors d'aquest ambiciós estudi pretenen que serveixi per establir nous objectius basats en la ciència (els denominats science-based targets) per part d'empreses, ciutats i governs en el que qualifiquen de”: emergència climàtica, pèrdua de biodiversitat, escassetat d'aigua, impactes als ecosistemes per l'excés de fertilitzants i danys a la salut per contaminació atmosfèrica.

