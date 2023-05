Collboni explora un últim intent per desbancar Trias en plena incògnita sobre el recompte

Tothom parla amb tothom

Els ajuntaments es constitueixen el 17 de juny i els partits tot just han començat a mantenir converses per arribar a pactes. Per ara, no hi ha negociacions obertes i les reunions són incipients. Si no hi ha cap acord que ho impedeixi,serà el proper alcalde de Barcelona, peròs'està movent per impedir-ho. La prioritat és un pacte amb elsper fer un "govern progressista" que superi A l'espera del recompte definitiu, els comuns ho veuen bé i pressionen els republicans, que han descartat fer alcalde Collboni i que difícilment es mouran d'aquesta posició quan falten poques setmanes per les eleccions espanyoles. El líder del PSC a Barcelona, que pilota les negociacions, també s'ha reunit amb el, el suport del qual podria servir, juntament amb el dels comuns, per fer-lo alcalde davant la negativa d'ERC.No hi ha res ferm, tot és molt preliminar i és una opció pràcticament impossible. Ara bé, fonts del PP consultades perasseguren que els socialistes "ho estan intentant"., assenyala una veu important a la formació conservadora. Al PP li interessa també projectar la imatge que és clau en les negociacions. Des del PSC refreden qualsevol opció en aquest sentit i recorden que encara falten molts dies per a la constitució dels ajuntaments.La realitat és que el PP té molt pocs incentius per investir Collboni, perquè competeix amb el PSOE a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, i cedir la plaça de Barcelona als socialistes suposaria donar oxigen a Sánchez, dèbil després de la patacada electoral a Espanya. D'altra banda, el mateix Collboni va dir dimarts alque mantenia la seva candidatura per fer un govern progressista, cosa que en principi allunyaria l'opció del PP, tot i reconèixer contactes amb tothom excepte Vox.Sigui com sigui, les trobades han servit de primera presa de contacte. Collboni va reunir-se dimarts amb, peça fonamental per intentar una investidura que aparti Trias de l'alcaldia. Maragall es va reunir dilluns amb Trias i aquest matí amb Ada Colau, que ha descartat presentar-se a les eleccions espanyoles de la mà de Yolanda Díaz i ha centrat els seus esforços a aconseguir un govern progressista. "Hi hem de posar el màxim esforç", ha dit aquest migdia l'alcaldessa.A tot plegat s'hi suma que el recompte encara no és definitiu, cosa que encara podria fer ballar algun regidor entre PSC i comuns. En l'escenari actual, el pacte d'esquerres és pràcticament inviable, com també ho seria l'opció de comptar amb el PP per arribar a l'alcaldia. Una opció que implicaria un alineament entre comuns i populars, malgrat que Daniel Sirera descarta qualsevol entesa amb el partit d'Ada Colau. Ho deia el mateix dilluns: "".

