ERC fixa les condicions per bastir el «front democràtic» més enllà del 23‑J

Ronda de contactes en marxa del presidentper conformar el "front democràtic" que planteja per afrontar les eleccions espanyoles del 23 de juliol. La primera trobada ha estat amb el seu partit,, que després de la trobada ha comparegut representada pel seu líder,. El dirigent republicà ha fixat una sèrie de condicions per estendre aquesta iniciativa d'Aragonès més enllà dels comicis estatals: reforçar el, prioritzar acords independentistes als ajuntaments -també a, on ha defensat que l'alcalde ha de ser algú que formi part d'un partit independentista- i a les diputacions, plantejar que Junts continuï tenint la presidència deli, en clau electoral, apostar per un acord programàtic conjunt del sobiranisme. De llista unitària, com vol, ni parlar-ne."Hi haal Congrés en les quals ens hem de posar d'acord: defensa de la llengua, de l'escola, dels drets fonamentals, de les llibertats, de la fi de la repressió, de tots aquells que han estat represaliats i són a l'exili, deli de l'amnistia. És perfectament factible arribar a acords programàtics", ha apuntat Junqueras, que ha indicat que Catalunya "pot guanyar" el 23-J. "I ho pot fer perquè la victòria només depèn de la mobilització de la nostra ciutadania. És una batalla pel vot", ha remarcat el dirigent independentista. Qualsevol sufragi que vagi al, ha dit, pot permetre la investidura d'Junqueras, acompanyat dei de, ha fet seva la reflexió d'Aragonès sobre la necessitat de "reforçar" les institucions catalanes en una "hora greu", marcada pels riscos d'una "Espanya reaccionària" representada peli peren cas que acabin guanyant els comicis del juliol. "Aquestes eleccions són una batalla entre Catalunya i una Espanya reaccionària", ha diagnosticat el president d'ERC, que s'ha mostrat "convençut" de la importància que dins l'independentisme hi hagi unaque "aparqui els retrets". En aquest sentit, ha demanat "respecte" a Aragonès i a la Generalitat."Quan els presidents han fet una crida a defensar les institucions, ERC sempre hi ha estat", ha apuntat el dirigent republicà, que ha volgut "reivindicar" un debat "serè i respectuós". En aquest marc també hi ha situat lai "entre forces democràtiques" als ajuntaments i als ens supramunicipals. "Fem una crida perquè tothom actuï de la mateixa manera", ha remarcat Junqueras, que ha aprofitat per ressaltar que estan a favor que la presidència del Parlamentquan s'hagi de procedir a la substitució deEl viratge d'ERC discursiu ha arribat després de la davallada de les eleccions municipals de diumenge, en les quals els republicans van perdre. El resultat ha fet que s'hagi convocat una assemblea a la militància - avançada per Nació -, en la qual Junqueras ha donat per fet que, si s'hi tracta la proposta del "front democràtic" d'Aragonès, hi haurà un suport "unànime". En el congrés d'ERC celebrat a finals de gener a Lleida, el partit va aprovar "imbricar estratègies" amb l'esquerra espanyola per aconseguir arribar a la fita del referèndum.

