​La preservació dels ecosistemes, clau en l'adaptació al canvi climàtic

Per protegir la natura és fonamental impulsar l’economia circular. Per exemple, convertir les depuradores tradicionals en ecofactories

Ecofactories i aigua regenerada

La regeneració pot assegurar la disponibilitat i la qualitat dels recursos hídrics sense dependre de la pluja o de l’extracció d’aigua superficial o subterrània

Amb aquesta actuació es contribueix, a més, a millorar la qualitat de l’aigua del riu Turonell, ja que una, la qual millorarà encara més la seva qualitat. Aquesta restauració es converteix en una mesura per a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic en una zona d’especial valor per a la biodiversitat.Al, Agbar gestiona els aiguamolls de depuració, de més de 140 hectàrees, que depuren l’aigua utilitzada en el cultiu de l’. Aquesta solució basada en la natura es gestiona d’acord amb criteris de biodiversitat i ha esdevingut un espai de gran valor ecològic. El 2020, els aiguamolls artificials de depuració d’Illa de Mar i de l’Embut van ser declarats reserva natural de fauna salvatge per la Generalitat de Catalunya.Avui dia, és una zona d’alt interès ornitològic, on s’han observat 48 espècies diferents, 33 d’incloses en el catàleg d’espècies amenaçades. Aquests aiguamolls ofereixen espais idonis per a les aus (refugis, zona d’alimentació i nidificació), per a l’observació ornitològica, els passeigs naturalistes i l’educació ambiental.Així mateix, per protegir la natura, és fonamental impulsar l’. Un exemple paradigmàtic és l’evolució de les, un model, impulsat per Agbar, que se sustenta en la digitalització i la tecnologia d’avantguarda, i que té per objectiu implantar una gestió sostenible de l’aigua, principalment a través de la, la generació d’energiesper assolir l’autosuficiència energètica de les plantes de tractament i l’assoliment delAquest sistema pretén cobrir ela base de biogàs procedent de fangs del procés de depuració de les aigües, i d’energia solar, amb un balanç zero de dependència energètica i d’emissions de diòxid de carboni.Però les ecofactories tenen una altra funció estratègica: donar unaa través del tractament de. L’aigua regenerada s’obté a partir de l’aplicació d’un tractament addicional a l’aigua depurada i es fa servir actualment per a(cabals ecològics, recàrrega d’aqüífers i manteniment de zones humides),(usos no potables), de(reg de zones verdes, neteja de clavegueram i de carrers, principalment).D’aquesta manera, es pot assegurar la disponibilitat i la qualitat dels recursos hídrics,o de l’extracció d’aigua de recursos superficials i subterranis, amb la qual cosa es minimitza l’impacte dels períodes de sequera. L’ús d’aigua regenerada permet, també, reduir dràsticament l’extracció d’aigua del medi natural, i contribueix, d’aquesta manera, a protegir i restaurar la biodiversitat i els ecosistemes.i un grup capdavanter en la regeneració d’aigua. La regeneració és una aliada del medi ambient. Per exemple, per a la recàrrega d’aqüífers. Comaigua, empresa del grup Agbar, lidera un projecte per, seleccionat en la primera fase del programa Life 2020 de la Unió Europea. El projecte REMAR proposa utilitzar una tecnologia natural per recarregar-lo amb aigua tractada provinent de l’estació depuradora de Cambrils. Una solució respectuosa amb el medi ambient, segura i eficient per millorar el nivell hídric de l’aqüífer.Amb tot, és imperatiu reconèixer la importància de protegir el nostre medi ambient i actuar de manera responsable per procurar un futur sostenible per a les pròximes generacions. La crisi ambiental a la qual ens enfrontem requereix accions immediates i contundents per part de tots els sectors de la societat. Hem d’adoptar pràctiques més sostenibles, reduir la nostra petjada de carboni, conservar els recursos naturals, preservar la biodiversitat i promoure un estil de vida en harmonia amb la natura.Només a través d’uni d’un canvi de mentalitat podrem preservar la bellesa i la vitalitat del nostre planeta. El moment d’actuar és ara, no ens podem permetre el luxe de continuar ignorant la crida urgent de la Terra. És l’hora de protegir i cuidar el que en definitiva és la nostra llar.