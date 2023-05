Aragonès concreta que el «front democràtic» no pot ser una llista ERC-Junts: «Cal una aliança àmplia»

En contra del model Ayuso-Aznar

Pere Aragonès, amb Josep Sánchez Llibre. Foto: Ricard Novella

Agraïment pels pressupostos i elogi del "pragmatisme"

Pere Aragonès, en el diàleg amb el president del Cercle d'Economia. Foto: Ricard Novella

El president de la Generalitat,, ha concretat aquest dimarts al vespre de què es tracta -o, més aviat, de què no es tracta- el que ha plantejat fa unes hores des de Palau per preparar-se davant d'una hipotètica majoria formada pel PP i Vox després de les eleccions espanyoles del 23-J. Davant del, Aragonès ha indicat que aquest "front democràtic" no és una "llista de dos partits" -en referència ai a que sí que aposta explícitament per una candidatura conjunta -, sinó una "aliança àmplia". "És una aliança àmplia, de fons, que inclogui el màxim de gent possible, que defensi Catalunya i els consensos existents. Cal trobar la fórmula sent generosos, amb unitat i fermesa, que tothom se senti còmode", ha reflexionat Aragonès davant d'un públic format per l'empresariat i l'elit política del país, encara sota els efectes de la convocatòria exprés d'eleccions a l'Estat El dirigent d'ERC ha donat per fet que cal preparar-se per, en relació a un executiu estatal format per la dreta i l'extrema dreta, que pugui viure de la "contraposició" amb tot allò que significa Catalunya en termes d'escola, salut i llengua. "Hem de sumar esforços, i que es mobilitzi el conjunt del país davant d'aquesta amenaça real, que canvia els escenaris i obliga a fer possible una entesa", ha dit. També ha criticat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè considera que ha posat la "catifa vermella" a un possible canvi de govern integrat pel PP i per Vox, els grans guanyadors de les eleccions municipals i autonòmiques celebrades aquest diumenge.Aragonès, que ha intervingut per tercera vegada com a president davant les jornades del Cercle d'Economia, ha reclamati valorar el "potencial del teixit productiu", juntament amb el "talent" del país. "Si volem captar inversions i generar oportunitats, hem de posar en valor la mirada positiva, en cap cas autocomplaent. Cal despertar confiança i la reputació de la nostra economia.", s'ha preguntat el president de la Generalitat, que ha lamentat que hi hagi un discurs "derrotista" sobre Catalunya que suposa un "peatge" en forma de reputació negativa. "Veure el got mig buit no ajuda a créixer", ha assenyalat el dirigent d'ERC, que també ha posat de manifest que no és partidari d'un model de "creixement fulgurant" impulsat per les "polítiques neoliberals" del PP."Hi va haver un abandonament de la indústria per l'especulació immobiliària, el turisme o el sector financer. Era l'època que ens deien que estàvem a la Champions de l'economia mundial. En certs racons de l'Estat hi ha enyorança d'aquest model, però no ha de tornar", ha ressaltat Aragonès, que ha criticat explícitament Madrid per replicar el model d', inspirat en el de José María Aznar. El president ha remarcat que aquest sistema econòmic no és el que defensa Catalunya, missatge dirigit als empresaris que miren Ayuso amb simpatia.Guardiola, en la intervenció inicial, ha agraït al presidentde la Generalitat amb el. Li ha recordat que el Cercle va advertir en contra de la "polarització" i del cost de no haver aprovat els comptes. "El pressupost és una realitat, i valorem l'esforç de la Generalitat i de l'oposició. L'entesa és una demostració del pragmatisme de l'acció de l'executiu", ha remarcat l'exconseller delegat del Banc Sabadell, que s'estrena en aquestes jornades al capdavant del Cercle. Aquesta vegada no hi podrà ser PSánchez, que ha cancel·lat la seva participació després de la convocatòria electoral sobtada per al 23 de juliol.El president del Cercle ha mostrat preocupació pel "retrocés" i el "deteriorament" en serveis socials bàsics, els quals ha atribuït, en part, al model de finançament i de l'incompliment en les inversions previstes per part de l'Estat. S'ha compromès, en aquest sentit, a traslladar-ho al líder del, i a la vicepresidenta espanyola, que substituirà Sánchez com a representant de la Moncloa en aquestes jornades. Tanmateix, Guardiola ha assenyalat que la Generalitat ha descuidat la gestió en detriment d'altres objectius "legítims", una manera implícita de dir que els esforços s'han centrats en el procés.Pel que fa a l'ampliació de l'aeroport, el president del Cercle ha defensat que qualsevol solució passa per millorar la connectivitat de Barcelona amb els Estats Units i l'Àsia, sense lesionar l'ecosistema del. "Catalunya té un gran potencial de progrés per fer-lo possible", ha assenyalat Guardiola. L'ampliació de l'aeroport es va frenar el setembre del 2021, quan la Moncloa va retirar el projecte en veure dubtes per part de la Generalitat. ERC ha mostrat reticències sobre la millora de la capacitat de la infraestructura, però es va incloure en l'acord pressupostari amb el PSC juntament amb lai elal Camp de Tarragona.

