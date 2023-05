​Catalunya s'escalfa el doble que el conjunt del planeta

Un any 2022 sense precedents

Nova edició del butlletí anual d'indicadors climàtics

que el conjunt del planeta. Si l'any passat la temperatura global es va situar 1,15 graus de mitjana per sobre de l'era preindustrial , al nostre país l'increment, segons dades del. De fet, el, com a mínim, des del 1950, any a partir del qual hi ha prou dades per caracteritzar l'evolució del clima al conjunt del país.Ja no és només l'impacte del canvi climàtic a llarg termini. Si ens fixem en el període de referència 1961-1990, l'any passat la temperatura va ser 2,7 ºC per sobre. Un, ja que d'ençà que es tenen registres mai s'havia superat els dos graus.No es tracta d'un fet aïllat. Els. Per aquest ordre han estat: 2022, 2020, 2015, 2006, 2011, 2014, 2019, 2017, 2016 i 2018).Des del 1950, la temperatura mitjana anual a Catalunya ha augmentat clarament, i ho ha fet a un ritme de +0,25 °C/decenni, valor que significa un augment d’1,8 °C en els darrers 73 anys. En aquest sentit, es manté la diferència en el ritme d’increment de la(+0,30 °C/decenni) respecte del de la(+0,19 °C/decenni). L'increment de la temperatura per sobre de la mitjana global també afecta el conjunt d'Europa, el continent que s'escalfa més ràpid En l'àmbit de la precipitació, el, amb una anomalia de -30,4 % respecte de la mitjana climàtica del període 1961-1990. De nou, els cinc anys més secs s'han produït en el període més recent: 2022, 2017, 2007, 2015 i 2006 (i impliquen les dues grans sequeres del segle XXI).Tanmateix, el comportament de la precipitació, i el seu valor mitjà anual mostra una tendència a la disminució (-1,9 %/decenni), però és un valor sense significació estadística. L’única estació de l’any amb una tendència estadísticament significativa de menys pluja és l’estiu, amb una clara disminució del 4,9 %/decenni.Totes aquestes dades i moltes més formen part d'una nova edició del butlletí anual d'indicadors climàtics (BAIC), que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha fet públic aquest dimarts.Avalua l’evolució recent del clima, a partir de l’anàlisi de diferents indicadors de canvi i variabilitat climàtica. Concretament, utilitza 27 sèries climàtiques de temperatura i 72 de precipitació que cobreixen el període 1950 al 2022.Una de les novetats del BAIC 2022 és el seu nou disseny, que potencia els elements interactius i la presència d’infografies, per tal de fer més atractiu i comprensible l’informe.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola