ERC convoca una assemblea oberta a la militància pel retrocés del 28‑M i les espanyoles

Missatge d'optimisme i orgull d'organització

Moviment de la cúpula d'amb les bases després dels mals resultats del 28-M . El retrocés dels republicans, passant de primera a tercera força arreu de Catalunya, ha encès totes les alarmes entre els dirigents i la militància, i per apaivagar el foc finalment s'ha decidit convocar unaamb tota la militància el dimarts vinent, dia 6 de juny. Així ho han comunicat els líders del partit,, en un escrit enviat a tota la militància al qual ha tingut accés. Encara no s'ha concretat ni l'hora ni l'espai on se celebrarà, però el partit ho comunicarà en les pròximes hores. A l'ordre del dia, també s'abordarà el futur del partit i especialment les passes a seguir de cara a l' avançament de les eleccions espanyoles, convocades pel 23-J "Els resultats obtinguts no són tan bons com hauríem volgut. La baixa participació ens ha impactat especialment com a organització i, malauradament, a diverses poblacions no podrem continuar la transformació republicana que havíem engegat en un context molt difícil. Caldrài treballar intensament per explicar-nos més i millor i tornar a mobilitzar aquest electorat que ha decidit quedar-se a casa", escriuen el president del partit i la secretària general d'ERC en la comunicació, enviada per. En la mateixa missiva, malgrat els resultats, els dirigents del partit subratllen els resultats obtinguts, tal com va fer Junqueras en la seva intervenció davant la premsa diumenge al vespre, referint-se a les 360 victòries a municipis, les 250 majories absolutes, i ser la primera força en nombre de regidors. "Tot plegat ens dota de moltes eines per continuar treballant al servei d'aquest país i de la seva gent", afegeixen.Els resultats de les eleccions municipals obliguen ERC a obrir una reflexió profunda sobre la seva. El que s'ha detectat des d'un primer moment és que els últims pactes amb el PSC, representats principalment en l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, han passat factura als republicans. És per això que ara tenen clar que no s'immolaran donant més oxigen als socialistes, en pactes com podria ser un tripartit a l'Ajuntament de Barcelona. Fer-ho, posaria en perill el baluard més valuós d'ERC, Palau. Però a aquest canvi d'estratègia hi ha irromput de cop i volta l'anunci de l'avançament electoral a Espanya , que ha alterat els plans de tots els partits.De moment, Junqueras ja ha situat Gabriel Rufián com el cap de llista d'ERC a Madrid. Mentrestant, dos dies després de la jornada electoral, Aragonès ha comparegut a Palau per reclamar un "front democràtic" del sobiranisme -sense excloure els comuns- per refer la unitat i "defensar" les institucions catalanes. Les paraules d'Aragonès han tingut veus de contestació a ERC. L'excap de files a Madrid,, ha dit que espera que el president català no pretengui "modificar" l'estratègia d'ERC aprovada en el darrer congrés nacional . Exactament, les bases van avalar aliances amb les esquerres espanyoles progressistes per avançar cap al referèndum.En la carta, Junqueras i Rovira traslladen a la militància la necessitat que ERC s'erigeixi, a les eleccions espanyoles, com "" a la dreta i l'extrema dreta que està guanyant terreny, i reivindiquen que "només" ERC defensarà els interessos de Catalunya a Madrid: "Només nosaltres podem dir que mai, ni per activa ni per passiva, hem contribuït a una majoria ni hem facilitat cap votació d'aquesta dreta i extrema dreta espanyola. I ningú com nosaltres defensarà els interessos de Catalunya, sempre per davant de tot, i farà que les coses passin, des de la màxima utilitat republicana". Davant de la dretanització i creixement de les forces anticatalanistes, ERC reivindica també poder-se refermar i contribuir "activament" a capgirar la tendència. Junqueras i Rovira, en tot l'escrit, no fan referència al front comú plantejat per Aragonès.En la carta no falta optimisme davant d'una militància que, després de la patacada, demana explicacions. També hi ha hagut un degoteig de dimissions de càrrecs després del retrocés, com és el cas dels exalcaldes republicans de Lleida i Sant Cugat, Miquel Pueyo i Mireia Ingla . Per revertir la mala maror, la cúpula d'ERC reivindica l'orgull de ser l'organització política que conjuga "com ningú" la lluita per la justícia social i per l'alliberament nacional. "Som l'organització que té 92 anys d'història però cap cas de corrupció i que prioritza sempre els interessos de la gent per davant de qualsevol altre interès o privilegi; la que més treballa per assemblar-se al màxim a la societat que vol representar i que, sota cap circumstància, deixarà ningú enrere; i l'única que té i posa sobre la taula unaclara i guanyadora perquè esdevinguem unai uns Països Catalans lliures", clou la comunicació.

