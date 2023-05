Demanen sis anys de presó pel raper Morad per atacar uns mossos amb una Taser

Laha demanat condemnar a sis anys de presó el raperper presumptament atacar amb una pistola Taser dos agents dels. Els fets s'haurien produït a l'el 17 de juliol del 2021.Cap a les 2.20 hores d'aquella nit, elspolicies estaven juntament amb els de la policia local al barri de lade l'Hospitalet de Llobregat tancant un dispositiu de control del toc de queda que estava en vigor per la pandèmia del coronavirus. Tot indicava a ser una activitat rutinària quan des d'un bloc els van cridar "" i els van llançar ampolles de vidre, segons relata el fiscal.Els dos mossos van entrar al portal buscant qui havia estat, van trobar el raper fugint per un passadís del replà i ell, "en veure's acorralat sense sortida al final del passadís, va treure un dispositiu elèctric de defensa o", que és considerat unaAleshores, Morad presumptament va empunyar la pistola Taser contra els agents "de manera intimidatòria" i es va abraonar sobre ells, intentant sobrepassar-los, i va donar una puntada de peu a un agent. Per aquests fets produïts el 2021, a Morad se li atribueix un presumpteamb arma i un presumpted'arma prohibida, segons ha avançat El Mundo. Un cas judicial més en la vida de l'artista

