​Aragonès dona per fet un govern PP‑Vox i demana un «front democràtic» del sobiranisme a Catalunya

Moviments després del regust agre del 28-M

Els resultats de les eleccions municipals obliguena obrir una reflexió profunda sobre la seva estratègia, amb el condicionant de l'avançament electoral a Espanya , que ha alterat els plans de tots els partits. Els deleren els primers comicis que la formació afrontava disposant de la presidència de la Generalitat, però els republicans no han obtingut els rèdits esperats, balanç que és més sagnant si es comparen amb les quotes deassolides el 2019. Dos després de la jornada electoral,ha comparegut a Palau per reclamar un "" del sobiranisme per "defensar" les institucions catalanes.El president, que ha donat per fet un govern de PP i Vox després de la cita electoral del 23-J amb la intenció de combatre l'abstenció i laminar les expectatives del PSC, ha reclamat als partits que consensuïn mecanismes per dotar d'"" el Govern i el Parlament, facilitini explorin unaper retenir la presidència de la cambra catalana. "L'hora és greu i cal defensar Catalunya", ha raonat.Aragonès, que ha evitat apuntar si la fórmula d'aquesta entesa sobiranista en la nova etapa que s'obre inclou laals comicis espanyols que li demanava Junts, ha reclamat una àmplia "" en la convocatòries amb les urnes de l'estiu. El president català ha comentat que, amb l'ascens de la dreta i l'extrema dreta a l'Estat -en cap moment ha donat opcions ade retenir la Moncloa-, existeix unaclara sobre la llengua catalana, el model d'escola i la sanitat pública, les institucions del país, i els drets i les llibertats dels seus ciutadans.El discurs del president de la Generalitat ha pretès incentivar laen lesi, alhora, plantejar un nou escenari dedeldesprés de l'estiu, que contrasta amb l'seguida fins ara per. "Correspon als partits polítics treballar les fórmules i l'encaix per fer-ho possible", ha comentat, sense més concrecions. Ha sol·licitat, això sí, tres principis:Aragonès, que no ha defugit l'pels resultats dels republicans a les municipals, ha apuntat que el Govern ha entès el missatge de la ciutadania. "", ha expressat per radiografiar el clam als partits, després de l'etapa de desunió independentista. Amb la dreta i l'extrema dreta governant a Madrid, a Palau consideren que l'escenari ha de canviar. Un retorn a la política de blocs. ". Tenim oportunitats per fer-ho", ha insistit. ERC vol estabilitat per a l'executiu, alcaldies independentistes als ajuntaments i un pacte per rellevara la presidència del Parlament.El que hael dirigent republicà de forma rotunda és un. Aragonès assumeix que, amb un canvi de cicle a l'Estat en què el govern de coalició progressista desaparegui, les apostes per lai l'se situen en un recorregut "". Per això, ha recalcat la necessitat de bastir un "front democràtic" que actualitzi la musculatura política del sobiranisme per afrontar el nou escenari.El regust de les municipals és agre per als republicans. A banda dels resultats discrets a Barcelona -de la victòria d'el 2019 a la quarta posició, amb la meitat de regidors, d'aquest 2023-, ERC també ha perdut el govern de dues capitals de demarcació () i es queda sense l'alcaldia de. L'aposta per laminar el pes dela l'àrea metropolitana tampoc ha acabat de funcionar, tot i la consolidació de posicions en ajuntaments de la conurbació de Barcelona.no ha aconseguit discutir la majoria absoluta de Núria Parlon amentre els socialistes resistien en ciutats metropolitanes on l'extrema dreta ha captat votants.La nit del 28-M és la primera gran ensopegada d'des que van assumir el control d'ERC el 2011. Ara, els republicans entomaran la cita electoral del 23 de juliol a l'Estat amb la necessitat de conservar el lideratge entre les formacions independentistes. Junqueras ja va avançar que Rufián tornarà a ser el cap de llista del partit , que també pugnarà amb un PSC que haurà d'ajudar a sostenir Sánchez des de Catalunya.

