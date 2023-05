Ciutadans constata la seva mort i no es presentarà a les eleccions espanyoles

no es presentarà a lesdel, constatant així la mort definitiva d'un projecte que va començar a Catalunya fa una dècada i mitja ambi que ha acabat de la pitjor manera, amb una duríssima desfeta als comicis municipals del passat diumenge després d'una etapa d'en què no ha pogut reviure el partit.Segons ha avançat Voz Pópuli, és precisament el paper en aquestes últimes votacions -amb resultats nefastos també a lesde l'Estat- el que ha motivat a la direcció a no presentar candidatura per al 23-J. Ara, és el comitè nacional, que es reuneix aquest mateix dimarts, qui ha de validar la proposta dels màxims dirigents del partit.va superar amb prou feines l'1% dels suports, quedant només 150 vots per sobre del PACMA. A-on Ciutadans va ser primera força alel 2017-, la formació ha passat de 244 regidors a 10 i ha perdut uns 240.000 vots respecte als comicis municipals del 2019. Pel que fa a l'Estat, ha quedat fora de tots els parlaments autonòmics en què també es van celebrar eleccions.Ciutadans va tocar la glòria fa només quatre anys, quan totes les enquestes li somreien. Rivera, líder indiscutit, aspirava a tot mentre Arrimadas feia de cap de l'oposició a la cambra catalana. Però elva enrunar totes les ambicions. Encegat pels elogis de la premsa madrilenya, Rivera va demostrar que l'ambició requereix més que l'aplaudiment dels cortesans i va quedar ben retratat davant del mirall.L'ensorrament de novembre del 2019, quan el grup taronja del Congrés va quedar relegat a deu diputats, va ser l'inici d'una inflexió cap a l'. Ciutadans no va ser capaç de respondre a les expectatives, i durant els últims mesos només li ha quedat triar qui era el seu enterrador . Finalment, han estat les urnes qui han posat data a la defunció del partit.

