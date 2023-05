Giró revela que Puigdemont li va oferir ser alcaldable de Junts a Barcelona

, exconseller d’Economia, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a RAC1 queli va oferir fa uns mesos, abans quefes el pas, ser el candidat dea l’alcaldia de Barcelona. Finalment, però, va ser l'exalcalde de la capital catalana qui va decidir presentar-se als comicis d'aquest diumenge, dels quals va resultar guanyador , i ara ho té tot a favor per tornar al càrrec.En paral·lel, Giró ha fet el pas per presentar-se com a aspirant a ser cap de files del seu partit a, plaça per la qual competirà amb Míriam Nogueras , actual portaveu de Junts al. Giró ha indicat que el tuit de Puigdemont amb una fotografia de Nogueras no és un “suport específic” a la dirigent del partit.Giró va comunicar al març la decisió de presentar-se a Puigdemont i també a, secretari general de Junts, i l'ha ratificada fa tan sols unes hores. L'exconseller és un dels principals representants del sector pragmàtic, mentre que Nogueras té sintonia amb, però també amb Turull, de qui és molt propera.L'exconseller d'Economia va ser un dels més ferms partidaris de continuar dins delen la consulta celebrada l'octubre passat, resolta a favor dels qui van apostar per trencar la coalició amb. Des d'aquell moment, Giró ha participat activament en la vida interna del partit, tant en precampanya com en campanya -ha assistit als principals mítings de Trias i ha protagonitzat actes al costat d'-, i el seu nom també ha estat vinculat a la candidatura a la Generalitat.Pel que fa a Nogueras, el 2015 es va incorporar a les llistes de-marca utilitzada peren aquells comicis-, i s'ha consolidat com una veu de referència de Junts. Va ser vicepresidenta del, però va plegar quan s'estava fundant Junts.

