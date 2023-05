Andrea Pirlo fitxa per l'equip de Gerard Romero a la Kings League

👑 El Jugador 14 es... ANDREA PIRLO.



🙌 ¡Bienvenido a la Kings League InfoJobs!@Pirlo_official #AfterKings4 pic.twitter.com/T9GzJlSXCM — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) May 29, 2023

La bienvenida que Pirlo se merece. pic.twitter.com/yUk81tIMts — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) May 29, 2023

Nou fitxatge estratosfèric a lai el seu equipha anunciat el fitxatge d'per jugar aquest diumenge. El periodista català incorpora un dels millors migcampistes de la història, caracteritzat per la seva elegància dins i fora dels terrenys de joc. L'anunci el van fer el mateix Romero i l'exfutbolista italià en directe a l'After Kings aPirlo és el, una figura que la lliga deha creat només per fer cabuda a l'italià a l'equip de Romero. El mateix Pirlo, després de l'anunci acompanyat d'un videoresum de les seves millors jugades i moviments, va comparèixer en directe. El periodista català també va fer una famosade benvinguda a l'exfutbolista, que es mirava l'escena amb simpatia.La incorporació de Pirlo és una més de les diferents estrelles que han anat passant per la Kings League. El moviment més gran fins ara havia estat el de, que va jugar un partit amb el Porcinos FC d'Ibai Llanos. Altres exfutbolistes com el-amb el seu propi equip-,també han passat per la competició.

