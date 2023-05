Jordi Sànchez suspèn la militància de Junts i es reincorpora al Síndic de Greuges

L'exsecretari general de Junts i expresident de l'ANC,, serà el nou director de Drets Socials del Síndic de Greuges, tal com han informat aquest dilluns fonts de la institució a Europa Press, que han apuntat que el seu nomenament es farà efectiu a finals d'aquesta setmana.Segons ha avançat l'agència EFE, Sànchez torna d'aquesta manera al Síndic, organisme del qual, quan va sortir-ne per presidir l'Assemblea. Les mateixes fonts consultades per Europa Press han assegurat que l'exsecretari de Juntsper poder assumir el nou càrrec al Síndic que, d'altra manera, seria incompatible.La síndica de greuges,, ha comunicat aquest mateix dilluns a l'equip del Síndic el nomenament de Sànchez, que exercirà un càrrec que ocupava fins fa poc, que recentment ha estat designada nova adjunta de la institució per a la defensa dels drets dels nens i els adolescents.

