Giró i Nogueras competiran per liderar Junts al Congrés dels Diputats

, exconseller d'Economia, i, cap de files de Junts a, han manifestat aquest dilluns la seva voluntat de concórrer a les primàries de la formació per liderar la llista a les eleccions espanyoles del 23 de juliol , convocades d'urgència fa tan sols unes hores per. Els dos ho han traslladat en la reunió de l'executiva d'aquest dilluns, segons ha avançat l'ACN i ha confirmat. Giró vala decisió de presentar-se ai també a, secretari general de Junts, i l'ha ratificada fa tan sols unes hores. L'exconseller és un dels principals representants del sector pragmàtic, mentre que Nogueras té sintonia amb, però també amb Turull, de qui és molt propera.El primer que ha enviat un missatge amb pòsit és Puigdemont , que ha mostrat les seves preferències en la tria de cap de llista amb un tuit de suport a Nogueras, cap de files de la formació al Congrés. La reflexió de l'expresident a les xarxes socials no és innòcua. "", ha escrit Puigdemont, adjuntant-hi una fotografia al costat de Nogueras. Les preferències per la diputada es poden interpretar com una advertència alde, que fa setmanes que pren posicions en el debat intern i que se sent reforçat amb la victòria de Xavier Trias a Barcelona . De fet, l'expresident ha fet aquest tuit sabent de primera mà que Giró es presentaria, perquè així li ha comunicat.L'exconseller d'Economia va ser un dels més ferms partidaris de continuar dins del Govern en la consulta celebrada l'octubre passat, resolta a favor dels qui van apostar per trencar la coalició amb ERC. Des d'aquell moment, Giró ha participat activament en la vida interna del partit, tant en precampanya com en campanya -ha assistit als principals mítings de Trias i ha protagonitzat actes al costat d'-, i el seu nom també ha estat vinculat a la candidatura a la Generalitat. Pel que fa a Nogueras, el 2015 es va incorporar a les llistes de Democràcia i Llibertat -marca utilitzada peren aquells comicis-, i s'ha consolidat com una veu de referència de Junts. Va ser vicepresidenta del PDECat, però va plegar quan s'estava fundant Junts.Turull, a nivell global, ha demanat una "reflexió" a l'independentisme, perquè hi ha una oportunitat per "rectificar" amb la nova convocatòria electoral. "És una oportunitat per recomençar", ha apuntat el secretari general del partit, que ha indicat que "l'única base que s'ha enviat" és la del PSC, de qui ha recordat que vai que ha "enganyat" aquells amb qui han pactat. "Fem una crida a les forces independentistes, i estem oberts a explorar qualsevol fórmula per anar de manera conjunta a les eleccions", ha ressaltat. L'oferta es traslladarà en les properes hores a la resta de formacions independentistes.L'exconseller ha assenyalat que "molta opinió pública" aventurava que Junts tenia "el capellà a l'habitaicó", però que s'ha demostrat que són laen nombre de vots, per sobre d'una ERC que va perdre més de 300.000 sufragis respecte del 2019. "I hem guanyat a la capital de Catalunya, que és el que més pàgines va omplir", ha indicat el secretari general de Junts, que ha demanat que ningú es plantegi "anul·lar" el triomf i eviti que sigui alcalde. Turull ha tret pit dels resultats a, on els pactes postelectorals de fa quatre anys els van desplaçar de l'alcaldia. A les diputacions dehan guanyat, i a Barcelona han sumat quatre representants més.

