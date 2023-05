El Cercle d'Economia «vota» per la sociovergència a Barcelona

"Vox fa por, però el PP no"

Els dirigents delhavien preparat les seves Jornades anuals "amb molta geopolítica i menys polítics" , evitant la desfilada de ministres i líders partidaris que és habitual en aquesta trobada. Però el cert és que aquestes Jornades seran de les més polítiques que ha celebrat l'entitat. I no per voluntat pròpia. L'encontre econòmic ha començat aquest dilluns amb l'impacte de les eleccions municipals del 28-M, però ha transcorregut sacsejat per l'anunci d'aquest matí de Pedro Sánchez de convocar eleccions anticipades.Curiosament, ha estat l'alcaldessaqui ha inaugurat les Jornades, només uns dies després que l'entitat burgesa hagués presentat la seva darrera nota d'opinió, en què demanava que l'Ajuntament "deixés de posar entrebancs" a la iniciativa privada. Avui, en canvi, Colau ha estat rebuda amb cordialitat, ella ha elogiat l'entitat i els assistents han escoltat un missatge molt polític, en què ha apostat pera Barcelona i l'estat espanyol. Avui, l'ambient majoritari pels passadissos era d'"alleugeriment" pels resultats a Barcelona. Un soci no amagava la seva satisfacció pel triomf de Xavier Trias: "Els empresaris hem guanyat".L'empresari, president de la Cambra de Comerç dels Estats Units a Espanya, bona antena dels ambients econòmics, es mostra caute sobre el resultat de les eleccions a Barcelona, però no amaga que el corrent majoritari al Cercle és: "Però això no és d'ara, ja fa 35 anys que és així". Malet explica que pels qui se senten interessats per la vida política sense formar-ne part, "els actuals moments són interessants i atraients"., un jove empresari del Cercle, vinculat al sector financer, resumia el sentiment majoritari entre l'auditori si es tracta de política de pactes municipals: "Aquí la gent ho té clar:. La sociovergència té predicament". Gerard Garcia elogia "la política antiga, la basada en pactes". De fet, la sociovergència ha estat el somni o el miratge entre els sectors més propers al Cercle. Ara contemplen aquest escenari amb simpatia.El que ningú s'esperava és l'anunci de Sánchez convocant de nou a les urnes per al 23 de juny. Un membre de la junta del Cercle ho resumia en una paraula:. Un dels grans noms del poder econòmic,(Almirall), ha admès sentir-se "molt sorprès" per l'anunci de Sánchez i també per "un gir polític com el produït" a les urnes.Entre els grups que es formaven a l'Hotel W, no hi havia una opinió unànime, però predominaven els qui consideren que la decisió de Sánchez obeeix a un interès tàctic, molt propi d'un polític com Sánchez, un supervivent. Però pocs li donen opcions de victòria. Sobre un escenari d'un govern espanyol format per PP i Vox, Gerard Garcia assenyala que "Vox fa por, però el PP no. Vox genera poca simpatia en l'entorn del Cercle". I elogia el líder gallec: "Feijóo és un home tranquil i ja ha demostrat que".Li sortirà bé la maniobra a Sánchez? La majoria d'interpel·lats ho dubta., president d'HM Hospitals, assegura amb ironia que "a qui li ha anat bé és a Xavier Trias, que amb les eleccions a tocar, serà alcalde, i si no ja ho haguéssim vist"., exconseller d'Agricultura i exdirector de Turisme de Barcelona, és dels qui dona més marge de maniobra a Sánchez: "La situació és molt volàtil i d'aquí a dos mesos poden passar moltes coses". Abans se sabrà qui és el nou alcalde i a les Jornades del Cercle ja han votat.

