Quina ha estat la força més votada a cada secció censal de Barcelona?

A quins barris de Barcelona obté millor i pitjor resultat cada partit?

Sopa de dades NEWSLETTER SETMANAL Les xifres, gràfics i mapes imprescindibles per comprendre l'actualitat, de forma tan rigorosa com amena Subscriu-t'hi

Elha estat. Però com acostuma a passar a la capital catalana, no ha estat una victòria homogènia, sinó que els resultats. El candidat de Junts, mentre que elho ha fet a 358 i, a 297. Fins i tothan estat la força més votada a dues seccions cadascuna. Al següent, es pot consultar pràcticament carrer per carrer qui ha estat la principal candidatura i, clicant-hi o passant el cursor per damunt, per quin percentatge.Més enllà del principal partit, és rellevant observar a quins barris obté millors resultats cadascun d'ells. Això és pot analitzar al següent mapa, on es pot constatar que, ja que, on un és fort, l'altre és més feble. Els comuns i ERC no tenen una implantació tan marcada, tot i que flaquegen en bona part de. El PP, en canvi, és fort sobretot a aquest darrer districte, Vox obté bons resultats a barris de renda més baixa i més alta i la CUP, sobretot al centre deClicant o passant el cursor per damunt de cada secció censal, hi apareixen els resultats de totes les formacionsUna anàlisi detallada dels anteriors mapes permet observar algunes curiositats. Una de les dues seccions censals on el PP s'imposa és a, aquella on hi ha l'edifici en què s'allotgen. Igualment, malgrat la patacada general, Cs aconsegueix superar el 10% de vots a dues seccions censals, a Les Corts i. Al seu torn, ERC és la candidatura més votada a dues de, on treu els millors resultats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola