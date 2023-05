L'avançament electoral plantejat aquest dilluns per hi haurà eleccions a l'Estat el 23 de juliol , en un intent delper salvar la Moncloa- ha provocat moviments immediats al partits catalans. A Oriol Junqueras ja ha confirmat Gabriel Rufián com a candidat dels republicans , tot i el resultat discret del diputat a Santa Coloma de Gramenet. I, a Junts, hi ha moviments per prendre posicions entre els diferents sectors del partit. El primer que ha enviat un missatge amb pòsit és, que ha mostrat les seves preferències en la tria de cap de llista amb un tuit de suport a, cap de files de la formació al Congrés.La reflexió de l'expresident a les xarxes socials no és innòcua. "", ha escrit Puigdemont, adjuntant-hi una fotografia al costat de Nogueras. Les preferències per la diputada es poden interpretar com una advertència alde, que fa setmanes que pren posicions en el debat intern i que se sent reforçat amb la victòria dea Barcelona.Nogueras és una figura molt propera a, a la vegada que també té una relació de confiança amb, secretari general del partit. En les seves intervencions al Congrés, la diputada sempre ha mantingut una posició deamb Sánchez i el seu executiu, i de crítica explícita a l'estratègia negociadora d'ERC a Madrid, tesis que concorden amb els pronunciaments de Puigdemont. Després dels resultats de les municipals , laentre Junts i ERC en els comicis estatals serà aferrissada. Amb Trias com a ariet a la capital i en un context de desmobilització independentista, Junts ha superat en vots els republicans, per bé que ERC ha sumat més regidors que el seu exsoci a la Generalitat. La formació de Junqueras ha perdut alcaldies importants -com- mentre que els de Puigdemont han deixat escaparperò han estat primera força a. De fet, les eleccions anticipades a l'Estat fan inviable l'operació que intentavenper desbancar Trias de l'alcaldia de la capital sumant amb ERC. Junqueras ja ha descartat qualsevol pacte que atorgui l'alcaldia de Barcelona al PSC.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola