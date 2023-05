Junqueras situa Rufián com a candidat a Madrid: «És el millor per defensar els interessos de Catalunya»

tornarà a ser candidat d'en les eleccions del 23 de juliol . Aquest és el propòsit del president dels republicans,, que ha definit Rufián com el "millor" candidat per "defensar els interessos de Catalunya". L'actual cap de files d'ERC al Congrés va obtenir 13 escons en les eleccions de la tardor del 2019, i en aquestes municipals s'ha estrenat amb 4 regidors a Santa Coloma de Gramenet, on ha tornat a protagonitzar una majoria absoluta per al PSC . Segons Junqueras, Rufián -que va pactar presentar-se al seu municipi si continuava com a cap de files a Madrid- i el projecte d'ERC a Madrid és emblema del "millor antídot" davant l'onada conservadora a l'Estat, i garantia que no es propiciarà cap majoria de dretes.La decisió de revalidar el lideratge del cap de files d'ERC a Madrid ha estat anunciada per Junqueras, si bé encara no ha passat pelsinterns del partit. De totes maneres, no era cap secret i és que el portaveu d'ERC al Congrés ja havia deixat clar que encara que es presentés a Santa Coloma, no deixarà el seu lloc a la cambra baixa. "Vam iniciar aquest projecte fa cinc anys. Just ara estem començant a instaurar passes per intentar influir en l'agenda legislativa. Queda recorregut i jo vull estar aquí per veure-ho i ajudar", deia ara fa un any, quanque seria candidat a la ciutat colomenca.El fitxatge de Rufián per Santa Coloma de Gramenet era una gran aposta dels republicans per fer forat ide Barcelona, però la forta davallada d'ERC a tot el país ha frustrat aquestes intencions . El PSC ha guanyat a tot el cinturó roig excepte al Prat de Llobregat i Sant Cugat. En el cas de Santa Coloma, la socialista Núria Parlon ha revalidat la majoria absoluta amb 17 regidors i ERC només ha aconseguit pujar-ne un. El balanç que fa Rufián, però, d'aquests resultats, és positiu: "ERC passa de ser quarta a segona força política. És ja líder de l'oposició, guanya més de 1.500 vots amb un 6% de participació menys i suma un regidor. És heroic", ha remarcat en una piulada a Twitter.Després d'anys acumulant victòries fins al punt d'aconseguir conquerir la Generalitat, la nit del 28-M serà recordada per ERC com el primer gran fracàs des que Junqueras i, l'any 2011, van agafar les regnes del partit. "No són els resultats que desitjaríem", es va limitar a dir el president dels republicans, diumenge al vespre . Amb cap intenció de fer autocrítica en la primera intervenció després de la desfeta i amb el discurs triomfalista habitual, Junqueras va reivindicar ser el partit que havia guanyat en nombre de, una "eina" que haurà de servir per continuar al "servei del país". Però discurs a banda, ja són diverses les veus internes dels republicans que exigeixen "reflexió" i sobretot canvi d'estratègia, deixant de donar oxigen ali vetant qualsevol pacte de futur amb els desi realmentvol revalidar la presidència de la Generalitat d'aquí poc menys de dos anys."Hauríem d'haver estat més contundents contra el PSC", reflexionava des de la nit electoral un alt càrrec dels republicans. "A partir d'ara, ni aigua", afegia. ERC ha conclòs, finalment, el que moltes veus internes apuntaven malgrat no haver fet soroll públic: que l'estratègia duta a terme últimament, arribant a acords en qüestions com la protecció de la llengua, l'aprovació dels pressupostos delo els pactes amb laha aconseguit l'efecte contrari desitjat: donarals socialistes i permetre que recuperin l'hegemonia a tot el país en aquestes municipals, preludi d'unes eleccions catalanes. Així, ERC ha passat de primera a tercera força arreu del país en vots i el PSC de tercera a primera. Continuar pactant amb els socialistes després d'aquest revés electoral podria ser lestiu políticament per a ERC i el seu futur.

