Catalunya, a la cua de la comprensió lectora a 4t de primària només per davant de Ceuta i Melilla

Catalunya té un problema amb les capacitats dede l'alumnat de 4t de primària. Així ho mostren les dades del darrerpublicat aquest dilluns, que li atorga una puntuació de. Amb tot, Catalunya es troba a la cua, només per davant de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.Pel que fa a la, es troba en els. Quant a la resta de comunitats autònomes de l’Estat,obtenen els millors resultats, fregant el que es considera segons els paràmetres de l’estudi una comprensió “alta”. Catalunya es queda a la part baixa, juntament amb les Illes Canàries (510), Ceuta (498) i Melilla (499) en unaLes dades del PIRLS indiquen que la diferència total del 12,7 % en els resultats a cada regió es pot atribuir a l'estatus social, econòmic i cultural. Pel que fa als percentatges de nois i noies que han assolit almenys el nivell alt de comprensió lectora, també a l’estat espanyol, són pràcticament iguals (), encara que aquestes xifres són significativament inferiors a les de la resta del continent.L’estudi també mostra queestudiants de 4t de primària a l'Estat (11%) afirma que “”, per sota de la mitjana europea, que se situa en un 21%. A les ciutats i comunitats autònomes, a més de la meitat dels estudiants participants “els agrada molt llegir”, amb l'excepció de Catalunya, que se situa en un 44%. En punts com Ceuta, Melilla, Astúries i Andalusia, el percentatge arriba fins al 60%, mentre que la proporció d’estudiants als quals “no els agrada llegir” es mou entre un 8% a Ceuta, i un 12% a Catalunya, per exemple.Amb tot, l’Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora (PIRLS) considera que el quart curs de l'etapa de primària és un important, que en aquell moment de la seva educació ja han après a llegir, i quan ho fan és per aprendre. En termes generals, i comparant la situació espanyola amb la de la resta de països europeus que consten a l’estudi, es denota una “” del rendiment de l’alumnat. Segons l’estudi, aquesta baixada podria ser “conseqüència” de l’impacte de la, que va “impactar” en el funcionament dels centres escolars i l’aprenentatge dels infants.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola