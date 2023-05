Desarticulat un grup criminal que llogava vehicles per cometre robatoris en habitatges

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat unque llogava vehicles amb identitats falses perde diverses localitats de Catalunya i de la demarcació de Castelló. El modus operandi dels lladres era posar anuncis en portals d’internet en els quals oferien feina de. Els interessats enviaven el DNI i el permís de conduir per fer el suposat contracte.Els lladres utilitzaven aquesta documentació peri llogar els vehicles que després utilitzaven per fer els robatoris. Hi hatots homes, a qui se’ls atribueixen una vintena de robatoris amb força. Els arrestats han quedat endesprés de passar a disposició judicial.La ruta sempre començava a Barcelona, on feien el lloguer, i després es traslladaven a diversos punts de Catalunya: comarques centrals, gironines o Ponent. Fins i tot arribaven a pobles de la demarcació de Castelló.Escollien habitatges generalment situats eno en poblacions amb possibilitats de fugida fàcil. L’accés als domicilis el feien a partir de portes o finestres vulnerables, fos perquè no estaven ben tancades o perquè eren fràgils i es podia forçar el pany. Buscaven, dispositius electrònics i tots aquells objectes amb sortida fàcil al mercat negre.El passat 19 de maig, els agents van fer entrades aamb cinc detinguts per pertinença a grup criminal, usurpació d’identitat, apropiació indeguda i una vintena de robatoris amb força en domicilis. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola