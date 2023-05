Sánchez fa un cop de timó i avança les eleccions espanyoles al 23 de juliol

La patacada dela les, amb l'única excepció de Catalunya, ha obligatmoure's. El president del govern espanyol ha fet una compareixença institucional sense preguntes des de la Moncloa després el PP hagi atropellat els socialistes arreu de l'Estat i ha tirat pel dret i ha convocat eleccions després de consultar-ho amb el rei. "", ha anunciat. El consell de ministres es reunirà aquesta tarda per dissoldre les Corts Generals.La decisió s'explica pels resultats de les. La primera conseqüència, ha dit Sánchez, és que dirigents socialistes es veuran "desplaçats" malgrat haver fet una gestió "impecable", encara que alguns hagin vist millorats els seus resultats. "Nombroses institucions seran administrades per noves", ha constatat. Les votacions d'ahir traslladen un missatge que va més enllà dels territoris concrets, i Sánchez ha dit que assumeix els resultats en primera persona. "Hem de donar una resposta i sotmetre el nostre mandat democràtic a la voluntat popular", ha dit.Sánchez ha dit que Espanya està a punt de superar una etapa de crisi després de pandèmia de la Covid i la guerra a Ucraïna. En aquesta nova etapa, el president del govern espanyol ha destacat que s'han tirat endavant les principals reformes compromeses en el debat d'investidura i el programa de govern. Sánchez tindrà la presidència de torn del Consell de la Unió Europea. Davant d'aquesta situació, el presidentsobre quines polítiques s'han de fer i qui les ha de liderar. "L'únic mètode infal·libles per resoldre els dubtes és la democràcia i els espanyols han de prendre la paraula i definir el rumb del país", ha reblat.Per ara. La primera volta l'han guanyada clarament els conservadors tant en vots com en regidors arreu de l'Estat. Han quedat 2,5 punts per sobre del PSOE i han conquerit grans ciutats, només amb l'excepció de Barcelona. També destaquen les victòries en feus socialistes, com les, elo l'. Amb aquests resultats, el mapa d'Espanya es tenyeix de blau ireferma el seu lideratge al capdavant del partit, a l'espera de què passi al juliol.

