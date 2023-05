La davallada municipal força ERC a repensar l'estratègia

Després d'anys acumulant victòries fins al punt d'aconseguir conquerir la Generalitat, la nit del 28-M serà recordada per ERC com el primer gran fracàs des que, l'any 2011, van agafar les regnes del partit. "No són els resultats que desitjaríem", es va limitar a dir el president dels republicans, diumenge al vespre . Amb cap intenció de fer autocrítica en la primera intervenció després de la desfeta i amb el discurs triomfalista habitual, Junqueras va reivindicar ser el partit que havia guanyat en nombre de, una "eina" que haurà de servir per continuar al "servei del país". Però discurs a banda, ja són diverses les veus internes dels republicans que exigeixen "reflexió" i sobretot canvi d'estratègia, deixant de donar oxigen ali vetant qualsevol pacte de futur amb els desi realmentvol revalidar la presidència de la Generalitat d'aquí poc menys de dos anys."Hauríem d'haver estat més contundents contra el PSC", reflexionava des de la nit electoral un alt càrrec dels republicans. "A partir d'ara, ni aigua", afegia. ERC ha conclòs, finalment, el que moltes veus internes apuntaven malgrat no haver fet soroll públic: que l'estratègia duta a terme últimament, arribant a acords en qüestions com la protecció de la llengua, l'aprovació dels pressupostos delo els pactes amb laha aconseguit l'efecte contrari desitjat: donarals socialistes i permetre que recuperin l'hegemonia a tot el país en aquestes municipals, preludi d'unes eleccions catalanes. Així, ERC ha passat de primera a tercera força arreu del país en vots i el PSC de tercera a primera. Continuar pactant amb els socialistes després d'aquest revés electoral podria ser lestiu políticament per a ERC i el seu futur, també tenint en compte la convocatòria sorpresa de les eleccions espanyoles per al 23 de juliol La patacada ha estat tal que, més enllà de perdre en nombre de vots, als republicans se'ls ha escapat de les mans tot allò que havien aconseguit el 2019. S'ha perdut, representació a, i aserà impossible revalidar l'alcaldia. Però no només això. Els republicans també han perdut qualsevol opció de liderar pactes d'esquerres a, com va passar quatre anys enrere. Al, on s'havien dipositat totes les esperances i esforços -amb el fitxatge de- per erosionar el PSC, els resultats han estat modestos. "El temps del color vermell del PSC a tot el cinturó metropolità s'està acabant", deia Junqueras en precampanya. Res més lluny. Els socialistes han guanyat a totes les ciutats metropolitanes excepte el Prat -comuns- i Sant Cugat -Junts-. Els de Salvador Illa fins i tot ha aconseguit millors resultats que abans a ciutats com Sabadell -majoria absoluta de Marta Farrés- i Núria Parlon a Santa Coloma de Gramenet no ha vist afectada la seva majoria. Núria Marín ha perdut la majoria absoluta, però ERC també ha baixat al municipi.És des d'aquest punt de partida que ERC intentarà liderar, novament, el pòdium de l'independentisme. I per fer-ho, només hi ha una via: trencament amb el PSC. És el que està abordant ara mateix la cúpula d'ERC, reunida a la seu del carrer Calàbria per analitzar tot allò que ha fallat. Però abans de debatre conjuntament l'estratègia, ja s'ha demostrat el viratge. Ahir mateix,, un cop va sortir a valorar el resultat de les eleccions, va cridar a la "" davant de l'auge de forces "anticatalanistes". A més, a hores d'ara ja ha refredat la proposta que han posat damunt la taula Ada Colau i Jaume Collboni: un tripartit per fer fora a Trias . Potser uns mesos abans els republicans veurien lògica aquesta opció, però el resultat de les eleccions les fa inviables: investir un alcalde del PSC seria un molt mal moviment per ERC, que perdria encara més visibilitat. "Hem de respectar la voluntat majoritària de la ciutadania" , ha dit el candidat d'ERC aquest dilluns en una entrevista a Els Matins de TV3. L'anunci de l'avançament de les eleccions generals ha acabat enterrant, definitivament, aquesta opció.Però hi haurà autocrítica? Després de la reunió de l'executiva, Junqueras ha descartat dir obertament si l'estratègia de pactes amb el PSC, i especialment l'aprovació dels pressupostos, els ha passat: "Si alguna cosa ens passa factura i la causa de la factura és ser útil a la nostra gent i país, assumirem les factures que facin falta". Ara bé, ha assegurat que la prioritat d'ERC sempre ha estat entendre's amb el "conjunt de forces independentistes", i esperar la iniciativa de Trias. Així mateix, ha reforçat la idea de no investir Collboni a partir d'un tripartit: "No tenim gens d'interès ni voluntat de donar l'alcaldia al partit socialista". Més enllà de Barcelona, Junqueras ha promès que la prioritat serà fer pactes amb "forces independentistes".

