​El PSC recupera amb autoritat l'hegemonia municipal

Catalunya 2023 Totes les dades Regidors a escollir: 9.059 Cens total: 5.491.320 Escrutat 98,61% Vots comptabilitzats: 3.006.151 55,51% Abstencions: 2.408.876 44,48% Vots nuls: 44.138 1,46% Vots en blanc: 50.616 1,70% Partit Vots % Regidors

Elhales eleccions municipals a Catalunya . Ho ha fet per, quan va iniciar una forta caiguda que el va fer perdre tres comicis consecutius, dos en favor de CiU i ara fa quatre anys davant d'ERC. Una victòria clara, però que, a mesura que avançava la nit, s'ha vist entelada per la gran victòria de Trias a Barcelona Els socialistes han basat la seva victòria global amb el resultat a Barcelona , un, mantenir feus de la segona corona com Sabadell, Granollers i Mataró, així com recuperar la primera posició a Girona, Lleida i, sobretot, a Tarragona. Laha permès al PSC arribar a superar el 24% de vots, resultat molt similar el 2011. Això sí,continua sent una pedra a la sabata amb una nova victòria de la Tot per Terrassa de Jordi Ballart., no només ha recuperat Barcelona, sinó queen un frec a frec per ser la primera força independentista. Tot i perdre posicions en capitals de comarca de la Catalunya interior –destaquen Vic i Ripoll- i caure a tercera força a Girona, han obtingut els millors resultats amb algunes de les, com Marc Castells a Igualada, Jordi Masquef a Figueres o Meritxell Roigé a Tortosa. També recuperaran, el seu bastió històric a l'àrea metropolitana.La, malgrat conservar la primera plaça en nombre de regidors. Els resultats han confirmat la quarta posició a Barcelona que pronosticaven les enquestes i tampoc han tingut èxit en les apostes per disputar l'hegemonia socialista a l'àrea metropolitana. A més, perdran els tres grans triomfs del 2019:El PP, amb més del 8% dels vots, ha arrasat a Badalona i ha recuperat posicions en bona part de les grans ciutats, malgrat l'impacte de l'entrada de l'extrema dreta de Vox a bona part dels grans ajuntaments.

