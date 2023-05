El PP atropella el PSOE i inicia com a guanyador el camí cap a les espanyoles

Participació a l'alça i multipartidisme

Una campanya en clau estatal



Desaparició de Ciutadans i ascens de Vox

Què passa amb Podem?

Lade lesdel mes de desembre l'ha guanyat clarament alarreu de l'. Concretament, amb 700.000 electors més que li han fet confiança i quedant 2,5 punts per sobre, i no només això. Els d'també s'han fet amb totes les grans ciutats, menys, tres d'elles amb majoria absoluta: Madrid, Màlaga i Múrcia.Amb aquesta victòria, el president dels populars tenyeix el mapa espanyol de blau i surt amb una posició d'avantatge respecte al president socialista,, de cara a l'esprint polític de finals d'any.A l'epicentre del duel que s'ha disputat aquest diumenge, el PP ha guanyat a, amb majoria absoluta tant a l'Ajuntament com a la Comunitat; aamb distància folgada; i ha arrabassat a l'esquerra el País Valencià , tant pel que fa a la Generalitat com l'Ajuntament,per la mínima, després d'un intens frec a frec, i. Així, el PSOE només conservaria i de forma molt ajustada,. Amb aquests resultats, l'efectees consolida -si és que no ho estava ja- i el cavall de la Porta del Sol podria fer trontollar la cadira de Feijóo si, finalment, l'èxit no es consolida el desembre.Aquest 28-M ha tingut una campanya estranya a Espanya, marcada primer per la presència de condemnats per terrorisme a les llistes de Bildu , passant pel segrest de tres càrrecs socialistes que han estat assenyalats pel segrest d'una regidora del mateix partit a una localitat de Granada i al final per presumptes trames d'irregularitats en el vot . Uns resultats que, sens dubte, es llegeixen com un fracàs i que li resten múscul per a la segona volta de les espanyoles. El president estatal es manté a la Moncloa sense Andalusia -la majoria absoluta deencara ressona- Madrid i, on l'ecosistema -complicat- de l'esquerra finalment no ha aconseguit contenir les dretes ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament.sembla, però Sánchez ja ha demostrat la seva resistència, que ara haurà de tornar a posar a prova.Això sí, els comicis han culminat amb la participació a l'alça del 15-M i el multipartidisme.Deixant de banda els anuncis electorals constants de Sánchez, la campanya se li ha fet llarga alperquè ha estat marcada per temes contraris a la seva agenda -el tema de Bildu i els presumptes casos de frau electoral en són un exemple- i perquè els ha costat, malgrat tot, mobilitzar la seva gent. De fet, amb els anuncis, l'objectiu del president estatal no era tant influir en el vot sinó dominar la comunicació, anul·lar el relat del PP.De la mateixa manera, el PP ha allargat el xiclet del terrorisme per provocar dubtes entre el votant socialista i no tant per mobilitzar el seu electorat.També podria haver funcionat als de Feijóo explotar la bassa del terrorisme. Encara que Bildu només té presència en una part del país, els populars saben que incomoden una part de l'electorat socialista que no és pas residual. I aquest relat els ha donat fruits,, ja que una setmana després que es fessin públiques les llistes de Bildu, el CIS va constatar com el PSOE perdia capacitat mobilitzadora.A l'Estat, el debat ha estat molt en clau espanyoles i això condiciona, sens dubte, la lectura dels resultats. Uns vots en autonomies i ciutats han canviat el relat estatal sobre com està Espanya i si hi ha, o no, un. Per això, hi ha hagut tants nervis -que ara s'allarguen- i per això han nacionalitzat tant la campanya.L'any 2007 els conservadors van guanyar les eleccions municipals amb 155.000 vots més que el PSOE i, en canvi, en les espanyoles de l'any vinent el govern deva revalidar l'executiu estatal amb un milió de vots d'avantatge. Cal ser prudents.Aquest pes del relat estatal en les eleccions també ha provocat un, amb declaracions i sortides de to que segurament no s'haurien produït si només estiguessin en joc alcaldies i autonomies. El relat entorn de la compra de vots és un exemple d'aquesta realitat, que intenta introduir -si no consolidar- el trumpisme a l'Estat generant desconfiança quan ha quedat demostrat que el sistema funciona.Amb tot,, que desapareix de tots els parlaments autonòmics i grans ciutats. Per tant, en el còmput global els populars han comptat amb aquest avantatge de la recomposició del seu espai, ja que el que abans es repartia entre tres, ara és entre dos. Vox, però, ha suportat l'efecte Feijóoamb una resistència sorprenent. Tot feia preveure que el fracàs de la moció de censura els passaria factura, però han aconseguit recuperar part dels seus votants. I no només això, el partit d'extrema dreta liderat perara està en fase de consolidació. Aquests comicis ja han estat la tercera força més votada arreu d'Espanya.Un altre aspecte clau a tenir en compte resultats en mà és l'escenari de pactes postelectorals.. L'augment i barreja de marques i sigles ha confós l'electorat, que ha jugat factura en aquest espai que haurà de reflexionar de cara a finals d'any. La vicepresidenta segona del govern espanyol,, i el seu projectetambé s'hi jugaven molt en aquestes eleccions, tot i que no tinguessin presència explícita. El resultat de Podem fa que l'espai liderat pertingui menys força per encarar les negociacions que vindran amb la també ministra de Treball. Amb tot, el clima a l'esquerra aquest diumenge és de pessimisme, el que podria complicar les coses per teixir una unió entre Podem i Sumar sòlida, si més no, de cara a la galeria.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola