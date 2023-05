Santa Coloma de Gramenet: Parlon i el PSC revaliden la majoria absoluta

Santa Coloma de Gramenet 2023 Totes les dades Cens total: 76.911 Escrutat 99,12% Vots comptabilitzats: 39.495 51,80% Abstencions: 36.744 48,19% Vots nuls: 310 0,78% Vots en blanc: 405 1,03% Partit Vots % Regidors

és alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet des de l’any. Va ser ungida en plena polèmica pel cas Pretoria, que va provocar la dimissió de l'anterior alcalde. En els dos últims mandats els veïns li han fet tal confiança que li han atorgat duesconsecutives i. Amb el 92% del recompte completat, l'alcaldessa del PSC obtindria 17 dels 27 regidors (1 menys que el 2019), mentre que Gabriel Rufián (ERC) es quedaria amb 4 regidors, els mateixos que fa quatre anys. Pel darrere, PP, Cs i Vox empaten a dos.Santa Coloma ha estat durant tota la campanya la ciutat que ha escenificat tota la batalla entre republicans i socialistes al cinturó roig . "El temps de color vermell del PSC a tot el cinturó metropolità s'està acabant", deia ara fa unes setmanes, president d'ERC, en un acte de precampanya amb Rufián al municipi. ERC havia situat l'àrea metropolitana com un dels principals objectius en aquestes eleccions municipals, però no tant per guanyar-hi, sinó per mirar de, consolidar-se com a segona força als ajuntaments i primera força independentista, i trencar algunes majories absolutes com la de Santa Coloma, l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat.Però el fitxatge de Rufián per aquesta empresa no ha preocupat en excés al PSC, que durant tota la campanya han negat que existeixi una batalla real amb els republicans. De fet, no han canviat la seva estratègia després de la irrupció del cap de files d'ERC a Madrid. ", estem molt consolidats", asseguraven fonts del partit en plena campanya. El seu optimisme s'explicava també pel bon moment que viu la marca del partit i la bona posició de Salvador Illa.

