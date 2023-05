Trias, després d'un recompte d'infart: «Seré alcalde de Barcelona»

L'alcaldable de Junts a Barcelona,, ho ha aconseguit. Després d'un, que ha fet ballar els resultats fins que s'ha superat el 85% del sufragi escrutat,les eleccions municipals a Barcelona i se situa en una posició immillorable per fer-se amb l'alcaldia. Amb, un més que el PSC de Jaume Collboni i dos més que Ada Colau i els comuns, Trias es converteix en el gran guanyador d'aquestes eleccions a Barcelona. El candidat ha estat rebut per crits de "Trias alcalde" i s'ha mostrat ponderat en la valoració dels resultats, felicitant les altres forces polítiques i al·ludint al PSC. Ha exclamat amb satisfacció: "Em vaig presentar per ser alcalde de Barcelona i".Trias ha explicat que estava convençut que guanyaria, referint-se a unes enquestes "polítiques" que els deixaven en tercera posició. "i amb la que volem tirar endavant", ha dit. "Hem de ser capaços d'entendre'ns", ha assegurat, "i hem de governar amb altres". Ha agraït la feina feta per tota la gent que ha treballat en la campanya. "Ara la meva feina serà governar", ha explicat, i ha promès "la dedicació a la ciutat de Barcelona". Trias ha parlat de fer que Barcelona "sigui la ciutat de tots".En una breu intervenció,s'ha felicitat pels resultats obtinguts a "la capital de Catalunya" però ha estès la valoració positiva dels resultats al fet de ser "la força més votada en més municipis". Per la seva banda, Laura Borràs ha afirmat que Junts "està satisfet" però ha reclamat "una reflexió en clau de país" després de l'escenari que deixen les urnes., ha exclamat la presidenta del partit, entre crits d'"alcalde, alcalde!" dels seguidors presents, entre els quals s'hi trobava l'expresidentJunts ha viscut una nit electoral d'infart amb continus canvis d'ambient entre dirigents i seguidors del partit. Els primers resultats -i els sondejos fets públics a les 8 del vespre- mostraven Xavier Trias en tercera posició. Junts ha anat de menys a més al llarg de tota la nit, passant de 8 a 9 regidors, de 9 a 9 ambi més tard posant-se al davant del recompte amb 10 regidors. Una situació que s'ha viscut amb nervis i emoció trepidant en un lloc, l'Hotel Catalonia Rambles, que fa anys havia estat la seu del diari La Vanguardia.La presidenta de la formació,, ha estat de les primeres dirigents a arribar a l'Hotel Catalonia Rambles, on Junts ha fet el seguiment electoral. Després, han estat David Saldoni, responsable de política municipal del partit, i Jordi Martí, cap de campanya, els qui han valorat els primers sondejos, que han considerat "satisfactoris". Des de Junts s'ha insistit en què, que el partit "no renuncia a res" i, anunciant el que poden ser unes llargues negociacions, que "avui no es decidirà res". El cert és que la nit no feia més que començar a Junts.

