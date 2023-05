​Per què un partit d'extrema dreta independentista ha guanyat a Ripoll?

Ripoll 2023 Totes les dades Cens total: 7.779 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.622 59,41% Abstencions: 3.157 40,58% Vots nuls: 68 1,47% Vots en blanc: 97 2,12% Partit Vots % Regidors

Del Front Nacional a Aliança Catalana

Del cordó sanitari a la normalització als mitjans

, una formació d'extrema dreta independentista, ha protagonitzat a Ripoll una de les grans sorpreses del 28-M i, només ha crescut com apuntaven els pronòstics, sinó que ha guanyat les eleccions, després de passar d'1 a 6 regidors . La ferida encara no tancada dels atemptats gihadistes del 2017 i el carisma de la seva líder,, són algunes de les raons que ajuden a explicar un fenomen pràcticament únic al conjunt de Catalunya.A les municipals de 2019 –quasi dos anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils- una llista del Front Nacional de Catalunya va aconseguir un representant a Ripoll. Sílvia Orriols es va convertir en regidora d'aquesta formació històrica extinta, que havien refundat persones històricament vinculades a l'extrema dreta independentista.La regidora ripollesa va durar poc al FNC i el març de 2020, del qual no s'havia arribat a fer militant. Denunciava "la por i els complexos de l’actual directiva del partit a l’hora d’afrontar la greu crisi nacional i el problema de la immigració". Mig any després,, un partit amb postulats obertament xenòfobs.Orriols és una persona carismàtica i que ha sabut explotar eldel 2017. Tot i denunciar el paper dels partits independentistes en el postprocés, a mesura que s'han acostat les eleccions ha anat parlant menys d'independència i més d'immigració, a qui ha arribat a qualificar "d'invasió" A la capital del Ripollès, part de la llista provenia de l'antiga secció local de l'ANC i també ha sabut aprofitar la disgregació de l'espai polític de l'antiga CiU, amb la retirada de l'alcalde Jordi Munell després de 12 anys i la creació d'una llista independent per part de l'exregidor d'Urbanisme. Junts, en només vuit anys,Fa quatre anys tots els partits van signar un document comprometent-se a no pactar amb les llistes xenòfobes. A la pràctica, els'ha mantingut durant tot el mandat, fet que Sílvia Orriols no ha parat de denunciar.Quatre anys després, malgrat que la distància amb la resta de partits és absoluta, la seva presència pràcticament s'ha normalitzat. Ha estat entrevistada a 8tv, va participar en el debat de candidats de la televisió local i, fins i tot, va protagonitzar un insòlit anunci en portada al setmanari comarcal a tres dies de les eleccions.Ara, caldrà veure si la resta de partits intenten un front democràtic que impedeixi que Sílvia Orriols esdevingui alcaldessa de Ripoll. Les esquerres no sumen –7 regidors- i caldria, com a mínim, un pacte a quatre.

