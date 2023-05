Per què l'efecte Trias ha portat el canvi a Barcelona?

Barcelona 2023 Totes les dades Cens total: 1.109.157 Escrutat 97,62% Vots comptabilitzats: 656.173 60,59% Abstencions: 426.652 39,40% Vots nuls: 6.218 0,94% Vots en blanc: 6.610 1,01% Partit Vots % Regidors

va protagonitzar aquest divendres l'últim míting de la seva carrera política. Va destinar el dissabte al matí a atendre compromisos vinculats a la campanya -la inevitable foto de candidats- i, a la tarda, va centrar-se en la família. Després de votar al, ha anat a esmorzar amb la seva dona a ladel carrer Beethoven, el seu bar preferit de Barcelona , per reposar les emocions viscudes al llarg d'aquestes dues setmanes. El viatge, al final, ha acabat exactament com desitjava: amb una victòria davant de Jaume Collboni i d'Ada Colau que el retornarà al despatx que va haver de deixar el 2015, quan va perdre davant la líder dels comuns. S'ha completat laque Junts ha defensat en campanya.L'arrencada vigorosa del candidat, que va patir un sotrac en la precampanya i en el primer tram de la recta final cap al 28-M, s'ha acabat concretant al llarg de la nit electoral, viscuda amb eufòria a la seu electoral de Junts, a l'Hotel Catalonia Rambles., assegurava l'entorn més proper de Trias, que ara ascendirà amb ell al poder. El candidat tornarà a l'alcaldia, i ho farà amb un programa que en els últims dies no ha aterrat amb concrecions, sinó que més aviat s'ha centrat en ser antagonista a Colau.: tres conceptes que han aparegut amb profusió i que ara haurà de desplegar a Sant Jaume.Quines implicacions pot tenir el triomf de Trias? D'entrada, es tracta d'una victòria del sector més pragmàtic. El candidat ha fet un discurs allunyat del procés i de la confrontació, només ha fet un míting al costat de Laura Borràs -el d'arrencada, i cap més- i ha esquivat qualsevol polèmica centrada en l'àmbit nacional. Tot i reivindicar l', ha apostat per un referèndum "legal" i que pugui ser "reconegut", i en tot moment ha evitat el cos a cos amb ERC. Una fórmula que li ha servit per guanyar i per complir amb l'encàrrec que s'havia proposat fa tan sols uns mesos.L'opció de Trias es va activar quan-amb enquestes cada vegada més dolentes- va deixar la política . Un dels que primer el va contactar va ser, en aquell moment secretari general de Junts. L'exalcalde va posar una sèrie de condicions -triar la llista, estar al capdavant dels pactes, escollir els missatges de campanya i l'estratègia-, i va trobar complicitat per part de Puigdemont, Turull i Borràs. Tota la cúpula de Junts, de fet, li va fer arribar un missatge concret durant la precampanya: "El que has de fer és guanyar". Durant els últims quinze dies, segons l'entorn del candidat, no ha tingut cap interferència per part del partit en el qual milita, que ha compartit espai amb elQuina campanya ha fet Trias? Molt centrada en captar el vot contrari a Colau, focalitzada en carpetes com la neteja, la seguretat i la-el candidat es va comprometre a fer una auditoria vinculant de les superilles per frenar-ne tots aquells elements que no estiguin funcionant adequadament-, i molt allunyada del procés, a diferència de fa quatre anys, quan el cap de files va ser Joaquim Forn, empresonat a Soto del Real i jutjat al Tribunal Suprem per l'1-O. Trias, fins i tot, s'ha atrevit a reivindicar l'esperit de Convergència . Ho va fer en un míting a mitja campanya, a Sants-Montjuïc, just el dia abans de l'acte central de campanya de Junts a Manresa . "Avui sí que farem un míting independentista", ironitzava un responsable del partit poca estona abans que arrenqués l'acte a la capital del Bages, amb Turull i Borràs com a protagonistes.

