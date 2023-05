"; ?> Un jugador espanyol del PSG, ingressat amb pronòstic greu per un accident

El porter espanyol, del Paris Saint-Germain i exjugador del Sevilla i Mallorca, ha patit aquest diumenge unmentre muntava a cavall a La Rosada i es troba ingressat a l'Hospital Verge de la Rosada, segons ha informat Canal Sur. "Sergio Rico, porter del París Saint Germain i exjugador del Sevilla FC, ha sofert undesprés de caure del cavall a La Rosada. De moment, roman a l'hospital Verge de la Rosada", ha indicat la cadena en el seu compte oficial de Twitter.L'equip parisenc ha confirmat que el porter andalús ha patit un "accident" i es manté "en constant contacte amb els seus familiars". A través de les xarxes socials, el club ha enviat "tot el seu suport" al nucli més proper a l'esportista.El Sevilla, club on va estar quatre temporades Rico i amb el qual va guanyar dues Lligues Europa (2015 i 2016), ha enviat "molta força" al jugador i li ha desitjat "una ràpida recuperació" des del seu perfil oficial de'Twitter. Precisament aquest dissabte el porter es va proclamar campió de la Ligue 1 encara que no va disputar ni un minut. "La Lliga vol mostrar tot el seu suport i desitjar-li una ràpida recuperació a Sergio Rico. Molta força", ha apuntat, per la seva banda, l'organisme presidit per. El Mallorca també li ha enviat escalf.Des d'Emergències 112 Andalusia han indicat a Europa Press que han rebut a primera hora del matí "l'alertant d'un home d'uns 30 anys ferit al cap al Camí de Moguer, al Llogaret de la Rosada, a Almonte (Huelva)".Segons els testimonis, l'home hauria caigut del cavall i aquest li hauria propinat. El 112 ha avisat ràpidament la Guàrdia Civil i serveis sanitaris, que han traslladat el ferit en helicòpter a l'Hospital Verge de la Rosada de Sevilla "amb pronòstic greu a causa d'un traumatisme".

