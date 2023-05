Cinc apps alternatives a Google Maps... i amb més funcions

Waze

Maps.me

Sygic

Here WeGo

Citymapper

és l'eina de navegació més coneguda i utilitzada, i tot i que és una opció sòlida i confiable, hi ha altres aplicacions, que a més de la funció de navegació ofereixen altres característiques que poden ser útils per als usuaris: oferir informació del trànsit en temps real, alertar sobre el límit de velocitat, rutes alternatives, informació sobre el transport públic o la localització de serveis com benzineres o botigues en el trajecte...El portal 20Bits.com ha publicat un recull de les, explicant les característiques i funcions addicionals de cadascuna.pertany a Google des de l'any 2013, però tot i això presenta grans diferències amb Google Maps. De fet, és una aplicació més, que permet als usuaris reportar esdeveniments, com ara embussos de trànsit, accidents, radars de velocitat, perills a la carretera i, fins i tot, la ubicació de controls de policia.La comunitat contribueix a aquesta informació en temps real a través d'unque permet millorar l'experiència de conducció. L'aplicació, que és gratuïta, està disponible per a dispositiusAquesta aplicació funciona, ja que permet descarregar mapes complets de diversos països i regions. L'aplicació dona indicacions pas a pas, mostracom restaurants, hotels, caixers automàtics, estacions de servei...Un altre dels punts més destacats és que integra algunes rutes creades prèviament, cosa que farà les delícies dels amants delAquesta aplicació contéper a una navegació molt precisa i detallada, i també pot mostrari alertes de superació del límit en temps real. La seva base de dades de punts d'interès és molt àmplia, i inclou informació sobreL'aplicació gratuïta, disponible per a Android i iOS, té característiques limitades, però hi ha una versió Premium amb funcions addicionals.És una de les aplicacions més completes, molt confiable i amb moltes funcionalitats addicionals. Per exemple, permet consultar mapes sense connexió, ofereix informació sobre elen temps real, incloent els horaris de busos i trens; suggereix rutes multimodals, és compatible amb Android Auto...Una de les funcions destacades és que ofereix la possibilitat dedirectament des de l'aplicació.Ideal per als usuaris del transport públic. L'aplicació dona informació precisa i actualitzada sobre les rutes del transport públic, horaris i temps d'arribada, opcions de rutes alternatives i una estimació del temps de viatge.També mostra informació en temps rreal sobre el trànsit, alertes de servei i retards en el transport públic. Està disponible, de manera gratuïta, per Android i iOS.

