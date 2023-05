Desallotgen l'estació de Lleida per una «falsa alarma» sobre una maleta sospitosa

Ensurt a l'estació de trens de Lleida. Elshan desallotjat el migdia d'aquest dissabte l'arran d'una "" generada per una maleta sospitosa en un tren buit provinent de Saragossa, segons han explicat fonts de la policia catalana.Els Mossos han rebut l'avís cap a les 11:45 hores per part d'un agent de seguretat dei han desallotjat lesque eren a l'estació. Seguint el protocol, Mossos ihan acordonat la zona i els tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius delhan comprovat la maleta.Els passatgers i els treballadors, un cop verificat que no existia perill. Amb tot, a les 14:30 hores, el desallotjamenta la circulació habitual de trens, segons han assegurat fonts de Renfe a Europa Press.

