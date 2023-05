A qui votaria cada jugador del Barça a les eleccions municipals del 28-M?

Avui és el dia de reflexió previ a les eleccions del 28M, però no a can polyklin. Us porto un fil que treurà del dubte als indecisos i que començarà a caldejar l'ambient de cara a demà. Aquí us presento: QUI VOTARIA CADA JUGADOR DE LA PLANTILLA DEL BARÇA MASCULÍ 👇 pic.twitter.com/Sx5OMKYD0w — toi toi² (@elpolyklin) May 27, 2023

Després de setmanes d'una intensa campanya electoral, Catalunya es prepara aquest diumenge per assistir a les urnes i escollir quins vol que siguin els seus alcaldes. Lestenen enguany l'epicentre a, on les enquestes dibuixen una situació d'igualtat absoluta entre, amb el permís d'En aquest context, el tuitaireha elaborat un fil especulant sobre a quins partits votarien els jugadors del primer equip masculí dela la ciutat comtal. Amb un 30% d'indecisos, segons marquen les enquestes, aquests paral·lelismes poden, fins i tot, ajudar a acabar de decantar-se per un alcaldable o per un altre.@elpolyklin assenyala queconfiarien el seu vot aper les ganes de passejar per les superilles, la devoció per la rumba dels comuns i la seva afinitat amb Colau. D'altra banda,serien votants dei Trias. La seva catalanitat i proximitat als règims de Qatar i Israel fan que el tuitaire no en tingui dubtes. En tercer lloc, els votants delserien, perquè provenen de països del nord d'Europa, on la socialdemocràcia és norma.Els jugadors del Barça que votariensegons @elpolyklin són. El capità blaugrana és "", mentre que el davanter polonès destaca per la seva adaptació a la cultura catalana i Ansu "". També hi hauria, però, al vestidor. Serien, dos jugadors joves i alegres, tot i que d'orígens molt llunyans.votarien a, un pel seu origen alacantí però la manca d'intervencions públiques en català i l'altre per "empanat".Per anar tancant la llista, arriba el torn de, votant del, segons el recull. L'acompanyen en aquesta decisió. El primer és "", mentre que el segon ha estat relacionat recentment amb lai el tercer compta amb el perfil de qui porta una polsereta d'Espanya i té "una". Qualitats innates que, segons el tuitaire, comparteix amb els populars. Finalment, els votants del partit d'extrema dretaserien. Menció especial per, que és vist com un votant del, per la seva celebració militar.

