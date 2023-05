Un jutjat de València investigarà els crits racistes a Vinícius com a delicte d'odi

La titular del Jutjat d'Instrucció número 10 de València ha incoat diligències prèvies per dirigits al jugador del Reial Madrid Vinícius Júnior diumenge passat, 21 de maig, durant el partit de La Lliga que va enfrontar a aquest equip amb el València a l'estadi de Mestalla, informa el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).En l'auto, que ha estat notificat aquest divendres, la magistrada ha acordataquesta mateixa setmana per la policia espanyola amb relació a aquests incidents. Amb anterioritat a aquesta declaració, els tres investigats hauran de comparèixer en l'òrgan judicial per ser instruïts dels drets que els assisteixen en aplicació de l'article 118 de la Llei d'Enjudiciament Criminal.El jutjat ha obert el procediment després de rebre un atestat per un possible delicte d'odi elaborat per la Brigada d'Informació de la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana.A aquestes diligències prèvies s'ha acumulat unapels mateixos fets, entitat a la qual es té ja per personada en la causa com a acusació particular. Igualment, la instructora ha acordat comunicar l'inici de la causa al Ministeri Fiscal i donar exhort als Jutjats de Madrid perquè habilitin els mitjans tècnics necessaris que permetin prendreen qualitat de perjudicat.