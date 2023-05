«Ara o mai»: Trias ho fia tot al vot útil per desbancar Colau

Un resultat amb conseqüències

"Ara o mai". És la consigna que repeteixen a la sala de màquines de la candidatura deen aquest final de campanya. "Ara o mai" per desallotjarde l'alcaldia i revertir la dinàmica encetada el 2015; "ara o mai" per recuperar l'autoestima de la ciutat; "ara o mai" per recuperar el component institucional de Junts amb Trias al capdavant. Aquest és el marc que ha fixat l'exalcalde en l'acte final de campanya, celebrat als, i aquest és el marc que intentarà desplegar en cas que pugui asseure's de nou al despatx de Sant Jaume. Les enquestes internes, sostenen al partit, detecten un creixement des de dimarts, dia en què es va celebrar el debat de TV3, perquè està "consolidada" la idea que només Trias representa el canvi davant de Colau i, candidat del PSC i blanc dels atacs tot i que, en funció de l'aritmètica, es pot convertir en soci per la investidura o, fins i tot, per governar Amb l'expresidentassegut a primera fila i també amb la presència destacada de l'exconseller-que apareix en totes les travesses per anar de cap de llista al Congrés dels Diputats sense descartar la Generalitat-, però sensenii tampoc sense-a diferència de l'arrencada de campanya, Trias ha protagonitzat, possiblement, l'últim míting de la seva carrera política. Té clar que no es tornarà a presentar, i que tampoc continuarà a l'Ajuntament si no guanya. "Un dia per votar, si es vota malament, són quatre anys de desgràcia, que és el que ens ha passat", ha apuntat l'alcaldable, que ha vist interrompuda la intervenció per un grup d'activistes"Som el. Hem de ser capaços d'explicar la gent que, si està en contra de la Colau, ho té facil: ha de votar Trias", ha assenyalat l'alcaldable, que ha indicat que tant. Una de les línies argumentals de la candidatura de Trias -una mica tocat de la veu- és que cal unade cap de cartell després de la campanya del 2015, en la qual Colau es va beneficiar argumentalment de les informacions que vinculaven l'aleshores alcalde amb un compte bancari a Suïssa . Ja cap al final de la intervenció, molt aplaudida, ha assenyalat que també cal guanyar les eleccions "per Puigdemont". Disposa d'una relació personal bona amb ell, segons el seu entorn. En campanya, per ara, no han parlat.Abans del candidat, els encarregats de pujar a l'escenari han estat els deu primers membres de la llista: Neus Munté, Jordi Martí, Victòria Alsina, Damià Calvet, Josep Rius, Joana Ortega, Titón Laïlla, Joan Rodríguez, Ramon Tremosa Francina Vila. Es tracta d'una, que va obtenir mans lliures de Puigdemont, Borràs i Turull per confegir la llista. Aquestes mans lliures aspira a mantenir-les a l'hora d'arribar a aliances per conquerir, si hi ha aquesta possibilitat, l'alcaldia. Els assistents als mítings d'aquests dies -especialment atents als èxits de- recordaven més a l'última etapa de CiU que no pas a la primera de Junts, un detall simptomàtic que explica la campanya que s'ha fet.Quines implicacions pot tenir el 28-M per a Junts? Múltiples, sempre en funció dels resultats. Un triomf que permetés governar Trias suposaria una victòria per al sector més pragmàtic del partit, per dues raons: perquè el discurs nacional a Barcelona ha estat sistemàticament esquivat per centrar-se en la gestió, i perquè els noms del a candidatura eren tots. També són favorables, com remarquen aquests dies diverses fonts consultades en privat, a anar refent la trencadissa que es va produir entre Junts i elquan Puigdemont va estripar el carnet dels postconvergents. La incoporació d'Ortega s'entén en aquest sentit, i en funció del resultat de Trias es poden anar cosint les ferides, també amb la vista posada a les eleccions al Congrés -proper repte del partit- i lesLa propera setmana, a banda, hi ha previst el desenllaç de l'escó de Borràs al Parlament . En el míting celebrat aaquest dijous, Turull va agrair la tasca d'al capdavant de l'ajuntament de la capital d', i va ser un gest -inclosa la invitació a pujar a l'escenari i un aplaudiment llarg- que no va passar desapercebut, perquè Erra és un dels noms que sonen per substituir la líder de Junts al Parlament. Un moviment que, en funció de quin sigui el resultat de Trias, pot tenir més o menys resistència interna. Perquè en aquestes eleccions, vot útil i crítiques a Colau i Collboni a banda, Junts s'hi juga molt més que Barcelona. S'hi juga la institucionalitat.

