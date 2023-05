Per què després d'un mes de pluges els embassaments no guanyen reserves?

Un maig per sota la mitjana

Evolució % embassament la Baells (Llobregat)

L'episodi de precipitació de dimecres i dijous ha deixat més de 50 mm en alguns sectors del litoral, prelitoral, Prepirineu i Catalunya Central i un màxim de 97 mm a Ulldecona - els Valentins #Montsià



Les quantitats han estat molt irregulars, amb menys de 5 mm al pla de #Lleida pic.twitter.com/SKSYtPORby — Meteocat (@meteocat) May 26, 2023

Sau quasi duplica reserves, Susqueda en perd

Evolució % embassament Sau (Ter)

Evolució % embassament Susqueda (Ter)

Evolució % embassament la Llosa del Cavall (Cardener)

Continuarà la inestabilitat

Per a recarregar els #embassaments, cal que plogui en els quadres que, de manera aproximada i orientativa, defineixen les zones on la recàrrega dels embassaments sigui efectiva. En aquests punts, les pluges han de ser continuades, persistents i durant diversos dies. pic.twitter.com/5De70vysjU — ACA (@aigua_cat) May 26, 2023

Aquest divendres elsde les conques internes estan alde la seva capacitat. És una xifra que pràcticament suposa la més baixa de l'any –fa uns dies es va arribar al 25,14%- i que sorprèn després d'unmés o menys continuades.Per què no es guanyen reserves? Els experts de l'(ACA) i del(SMC) apunten a diversos factors: el dèficit hídric de dos anys ençà és molt important, les precipitacions estan sent força irregulars i, de fet, en bona part del país. La bona notícia és que les setmanes vinents. La dolenta, que el juny ja és mala època per tenir episodis extensos i persistents com els necessaris per superar la sequera.Malgrat que la sensació és que està plovent arreu, la realitat no és ben bé aquesta. La zona amb més precipitacions –entre 100 i 200 litres- ha estat l'. També han destacat alguns punts de l'extremque han superat el centenar de litres i han permès que elfos el riu més afavorit.En canvi, una de les zones on la pluja ha estat moltés l'i el, claus per als embassaments deli el, responsable del control de dades del Meteocat, explica que en la majoria d'observatoris d'aquesta zona no es passa dels 40-50 litres, quan la mitjana mensual supera els 100.Es dona la circumstància que a la mateixa comarca sí que ha estat un període relativament plujós al Baix Berguedà, zones que queden per sota de l'embassament de la Baells. En aquest sentit, també és molt destacable el potent xàfec que va deixar quasi 90 litres en una hora i mitja a Artés (el Bages), fa uns dies. “En general, les precipitacions més destacables s'han produït a les parts mitjanes i baixes de les conques dels rius, més que a les capçaleres”, apunta el meteoròleg del SMC.Mentre lesestan sent afavorides per les pluges, una de les zones més castigades són laon tot just aquest maig han caigut entre 5 i 15 litres. “A Lleida ciutat només 7 i també cal destacar registres com el 16 de Roses”, assenyala Serra. “En general, si avui publiquéssim el mapa del maig hi hauria moltes més zones en vermell que en blau”, conclou.Els embassaments del Ter han estat, en general, els més afavorits pels diversos episodis del mes de maig. Tot i això, bàsicament, s'ha anat corregint l'anomalia que va suposar el transvasament d'aigua deper garantir-ne la qualitat.Ara mateix, Sau supera l', després que arribés al mínim del segle XXI a inicis d'abril (6,5%). Susqueda, per la seva banda, ja ha perdut tot l'increment que va suposar el transvasament i, després d'arribar al 41%, aquests dies ja se situa alLa Baells, per la seva banda, acumula diesde la capacitat i les darreres pluges només han permès guanyar alguna dècima. Encara més crítica és la situació als embassaments del Cardener, on laha protagonitzat un dels descensos més acusats, tot just frenat per les darreres pluges.“Hem tingut xàfecs arreu, però no han estat ni pluges extenses ni continuades”, assenyalen les fonts de l'consultades per aquest mitjà. A més, recorden, el terreny estava molt assedegat i això va suposar que en els primers dies la quantitat d'aigua que arribés a rius i embassaments fos molt reduïda.Finalment, cal tenir en compte que el consum mensual de l'àmbit Ter-Llobregat se situa entorn dels, una xifra que obliga a desembassar una quantitat significativa dels pantans encara que plogui.La bona notícia és que, després d'un cap de setmana de sol i calor, la. “Tot apunta que continuaran les precipitacions i que les temperatures es mantindran a ratlla”, explica Aleix Serra. En aquest sentit, no es repetiran les onades de calor avançades que vam patir l'any passat.Ara bé, elsque “reclama” l'ACA cada vegada són. “Són un tipus de situacions pròpies de primavera i ara, amb l'arribada del juny, és temps de fenòmens més tempestuosos”, assenyala l'expert del Meteocat. Això sí, amb la tendència que les precipitacions es concentrin cada vegada més a les capçaleres.De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua ha distribuït una imatge on assenyalen les zones clau on hauria de ploure per tal que els embassaments guanyessin reserves. “Ens caldrien episodis com el d'aquest dijous, però sobretot més llargs”, expliquen des de l'administració hidràulica aSigui com sigui, allà on ha plogut ha estat molt beneficiós per al sector primari i sobretot per reduir el risc d'incendis, deixant tot el país amb el nivell 0 del pla Alfa, després d'un abril on el risc es va disparar com si fos l'estiu.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola