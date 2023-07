​Si veus una columna de fum: truca al 112

La importància de trucar al 112 per evitar grans incendis

Més de 30.000 trucades per incendis l'any passat

Quan s'ha de trucar al 112 i quan no?

Set informacions útils sobre la trucada al 112 Ja tenim clara la importància del 112 per alertar de possibles incendis i facilitar una ràpida actuació dels Bombers i la resta de cossos d'emergències. A continuació, t'expliquem set informacions útils a tenir en compte si has de trucar al 112.



1. Marca directament el 112, no cal cap prefix.



2. Espera que l’operador o l’operadora respongui a la trucada. Tingues paciència, no pengis ni tornis a trucar: això podria endarrerir molt el servei. Recordem que, en el 95% dels casos, les trucades es responen amb menys de 10 segons.



3. Digues el teu nom i telèfon de contacte, i explica breument el que ha passat.



4. Respon les preguntes que et faci l’operador o l’operadora i segueix els consells que et doni.



5. No pengis fins que no t’ho indiqui l'operador o operadora del 112.



6. Si la situació empitjora o canvia, torna a trucar al 112 per aportar les novetats.



7. Quan diverses persones ja han telefonat al 112 per avisar d'un incendi, és possible que el personal que atén la trucada només et pregunti si tens informació addicional útil.

Des d'on es responen les trucades del 112?

L'1 de juny es va iniciar laque, per primera vegada, s'ha avançat dues setmanes per adaptar-se a la situació de sequera i al nou context derivat del. Comença un període on hi hai en la qual es concentren més actuacions dels Bombers i de la resta de cossos d'emergència implicats.És, per tant, força possible aquests dies veure una. En aquest cas, cap dubte, : el telèfon d'emergències gratuït , confidencial i que funciona des de qualsevol mena de dispositiu.La col·laboració ciutadana és clau per avisar de possibles incendis. Ho assenyala, directora del CAT112: “Si veiem una columna de fum, si tenim indicis d'un possible foc forestal,”. “És la via d'entrada al sistema d'emergències, a través del 112 s'activa tot el mecanisme de resposta del Govern”, afegeix.En l'era dels vídeos gravats amb telèfons mòbils, és habitual que quan es produeixi un succés, la primera reacció sigui enregistrar-lo. Abans, però, és molt important alertar als cossos d'emergència trucant al 112. De fet, és un: en el 95% dels casos es respon amb menys de 10 segons i la trucada en dura de mitjana uns 90.I és queés clau en l'extinció dels incendis. Una reacció ràpida és crucial per evitar que els conats, els focs que no arriben a 1 hectàrea de superfície, creixin i acabin esdevenint els temuts grans incendis forestals (GIF).De fet, sortosament s'aconsegueix en la. El 2022, per exemple, quasi el 90% dels incendis a Catalunya no van superar aquest llindar mínim i, entre tots, només van ser responsables de l'1% de superfície calcinada al conjunt del país.Les trucades per incendis només representen un 5% de la totalitat de comunicacions del 112 , superades àmpliament per seguretat (35%) i emergències mèdiques (31%). Ara bé, en els darrers cinc anys l'increment d'avisos vinculats a focs d'origen forestal, a excepció del 2020, any marcat pel confinament.En aquest sentit, el 2018 van ser unes 15.000, el 2019 unes 25.000, el 2021 es van fregar les 30.000 i l'any passat van superar les 32.200, esdevenint la xifra més elevada d'ençà que existeix aquest servei. Enguany, des del gener a l'abril, quasi s'arriba a les 11.000 trucades, fet que porta els seus responsables a assenyalar que es poden tornar aDestaca especialment les 4.000 trucades de l'abril –normalment se situaven entre les 700 i les 1.500-, en una mostra que amb el canvi climàtic les. De fet, en alguns dies es van assolir valors de temperatura més propis d'inicis d'estiu que, en un context de sequera, van disparar el risc d'incendi.No hi ha dubte que en el cas de veure una columna de fum cal trucar al 112. És un servei gratuït, les dades són confidencials, activa tots els cossos d'emergència necessaris i funciona amb qualsevol mena de telèfon, sigui fix o mòbil –és necessària la cobertura d'algun operador, encara que no sigui la teva companyia-.Ara bé, en quines, a banda dels incendis, s'ha de trucar al 112?Si has patit o has estat testimoni d'uno de qualsevol mena de delicteSi has vist o has estat implicat en unSi tens o ets testimoni d'unaEn canvi, hi ha situacions on no s'ha de trucar al 112:Per demanar informació (el telèfon d'informació és el 112)Per fer una consulta mèdica (el telèfon de Salut Respon és el 061)Per fer bromesPer falses alarmesÉs evident que en certs moments una situació ens pot fer dubtar si és o no un incendi o si realment és una emergència. “No és un telèfon d'informació, però en cas de dubte sempre és millor trucar al 112”, destaca la seva responsable. Això sí, cal ser conscient que les trucades inadequades o falses poden perjudicar persones que es troben en una emergència real i que les infraccions per l’ús indegut del 112 poden comportar sancions.Quan es truca al 112 podem rebre resposta des de dos punts. El CAT112 disposa de dos centres perfectament coordinats: el centre 112 dei el centre 112 de. En aquestes dues instal·lacions se centralitzen totes les trucades d’urgència i es dona resposta immediata les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.L’existència degaranteix la continuïtat del servei en les circumstàncies més adverses, fins i tot de grans catàstrofes, ja que en cas de contingència tecnològica, operativa o de recursos humans, qualsevol dels dos centres pot assumir el 100% de la gestió de les trucades de la ciutadania.El 112 és un número de telèfon conjunt a tota la, a bona part de la resta dels països del continent i també de regions pròximes. Aquest fet facilita la utilització quan marxem de viatge com per als turistes que ens visiten. En aquest sentit, elss del CAT112 poden atendre trucades en català, castellà, anglès, francès i alemany. A més, hi ha intèrprets que permeten donar servei a quasi una“Tenim la sort de comptar amb operadores i operadors molt experimentats que atenen les trucades i amb gestores i gestors que les gestionen de forma ràpida, però també amb molta empatia cap al ciutadà”, destaca Irene Fornós. “Són professionals formats per atendre i entendre aquella persona que pateix unai que sovint està neguitosa”, conclou.