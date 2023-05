Quatre detinguts per intentar estafar els fans de Coldplay a les portes de l'Olímpic

Els estafadors també intenten treure profit dels concerts de. Elshan detingut quatre persones per vendre passis especials, polseres i credencials per accedir a l'actuació del grup britànic a. Els homes suplantaven la identitat dels organitzadors i buscaven possibles víctimes als voltants de l’de, on es fan els quatre recitals de la banda.Els arrestats tenienper fets similars, ja que havien estat fent servir la mateixa tàctica en esdeveniments musicals similars i de gran envergadura. La policia els va arrestar aquest dijous passat, acusats d’un delicte d’. De moment, hi hauria almenys una víctima.Fonts policials han recordat que durant aquests dies s’ha desplegat unespecífic per detectar aquestes situacions. Així, a través de laamb els organitzadors dels concerts han tingut coneixement de fins a 250 reclamacions. En aquest sentit, els Mossos recomanen comprar les entrades pels canals autoritzats i desconfiar de la venda d’entrades al carrer a prop de la zona on se celebra el concert.

