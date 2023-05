El Barça fa marxa enrere i rebaixa al 50% els abonaments per a l'Estadi Olímpic

Nova oportunitat per aconseguir abonament

El president del club,, ha decidit fer marxa enrere dels preus anunciats el mes d'abril per als abonaments temporals a l'Estadi Olímpic Lluís Companys la pròxima temporada. Ho ha anunciat aquesta mateixa tarda la vicepresidenta institucional del club,, en una atenció als mitjans en què ha avançat que. Amb la nova proposta, els córners valdran 450 €, els de visibilitat reduïda 350 €, els gols 360 €, els de visibilitat reduïda 255 €, el lateral 500 € i la tribuna 870 €."Era necessari", ha puntualitzat Fort sobre l'anterior preu, per tot just després afegir que el club "no és aliè a les circumstàncies que afecten el soci". A hores d'ara, el Barça està immers en unque suposarà deixar el Camp Nou.Amb aquesta reculada, el Barça torna a començar de zero prioritzant els 6.000 socis que ja havien sol·licitat el nou abonament a Montjuïc. Els que encara no ho hagin fet, tindran una nova oportunitat, quan es reobrirà el procés per demanar el pas temporal a l'Olímpic. Concretament, hi haurà. Si no se n'agafen prou, el procés s'obrirà als socis que estan en llista d'espera i després, si encara en queden, als socis en general. A més a més, com ja estava previst, no hi haurà sorpresa amb el seient fix a l'estadi, que no existirà com tampoc ho farà el seient lliure.

