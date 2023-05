Trampes a Twitter en campanya: comptes falsos pro‑Collboni i perfils automatitzats anti‑Colau

Anàlisi dels tuits la nit del debat de TV3 i Catalunya Ràdio



El curiós és que aquests usuaris —amb noms com @VuelveIlla, @AlexOcialista, @SergiCardona_, @ElenaVila86, @LuisDuranBCN, @BarbieSociata, @JoanRoig_, @LauraPons75 o @LaRevoluciona_— actuen un rere l'altre,. Aquesta aplicació no deixa fer retuits simultanis, així que s'ha d'anar fent manualment un a un.que diferents persones repiulin tuits de Collboni a través d'una aplicació especialitzada i amb la casualitat temporal de fer-ho en marges de 10 segons de diferència de manera constant, asseguren fonts especialitzades consultades per aquest diari.De fet, un monitoratge dels tuits al voltant del darrer debat municipal televisat, el de TV3 i Catalunya Ràdio, mostra com es fan retuits des d'aquests usuaris -un rere l'altre- de material de Collboni que. Tot, des de TweetDeck. Tot, amb escassos segons de marge. Ho mostra la següent imatge, respecte un dels tuits de la nit. Però la seqüència es repeteix en diverses ocasions.Aquella mateixa anàlisi de totes les piulades d'aquell debat, de fet, deixa veure un altre element diferenciador. A partir de l'estudi de tots els tuits i retuits vinculats a l'etiqueta #DebatTV3CatRàdio, l'agrupament de l'activitat per partits mostra que en els tuits que tenen a veure amb ERC, comuns, Junts, la CUP, i la dreta espanyola la immensa majoria de piulades es fan des del mòbil o des del mateix web de Twitter. És l'ús habitual de les xarxes: la gent opera des del seu dispositiu des de casa. Siguin seguidors o membres del partit. Així, entre un 0% i un 3% dels tuits al voltant d'aquestes formacions es fan des de TweetDeck. En canvi,totals d'aquell dia, molt més professionalitzades.Consultats per aquest diari, veus des del PSC matisen que hi ha, com el @BarbieSociata o @VuelveIlla, que. En qualsevol cas, segueix sense resposta el fet de l'activitat simultània gestionada des de TweetDeck. Dels comptes amb noms i cognoms d'aquest paquet, però, no se'n té cap informació, insisteixen portaveus del PSC.

Però no sempre l'activitat a xarxes es fa per remar a favor d'algú, l'altra cara de la moneda de la incidència interessada a l'espai digital té per objectiu el desgast i la crítica cap algú en concret. Un exemple d'aquesta tècnica va ser la feina que es va atribuir a l'empresa I3 Ventures en el conegut com a Barçagate, que gestionava diversos comptes a xarxes socials per compartir contingut que atacava futbolistes com Gerard Piqué, Messi o Xavi Hernández. De manera similar, ara una de les principals candidates a l'alcaldia, Ada Colau, també es troba tot un seguit de comptes que es dediquen únicament i en exclusiva a criticar-la i que, de manera molt evident, estan automatitzats.



Són els que es coneix com a bots. L'anàlisi d'aquest diari n'ha arribat a comptabilitzar una vintena de similars, tots creats l'últim any. En aquest cas, tenen més feina al darrere: alguns creen mems contra Colau o opinen de manera autònoma cada dia i gairebé tots, per donar més versemblança al perfil, comparteixen articles de diaris habitualment. Ara bé, totes les seves publicacions tenen un denominador comú: atacar Colau. En alguns casos, són comptes que no aconsegueixen viralitzar el contingut, com poden ser els usuaris @PepHervasP o @RicartGarciaG, però altres usuaris, com @MartaRequena8, que de tant en tant aconsegueixen generar impacte.



Molts d'aquests comptes s'han creat amb estàndards de seguretat alts —amb correus encriptats del servidor Protonmail, poc habitual— i amb indicis que hi ha una gestió mínimament professionalitzada al darrere. També se'ls fa operar a través d'una aplicació: IFTTT. Ara bé, els errors en l'entorn digital els acaben destapant. Així, aquests comptes gairebé calcats, de vegades, quan piulen ho fan copiant exactament les mateixes paraules que un altre dels comptes associats a aquesta mateixa gestió comunitària.



Que els bots funcionin regulinchi també és culpa de la Colau. pic.twitter.com/oziSdL5PRE — Culpa de la Colau (@culpadelacolau) March 24, 2023

I, en altres casos, encara més evidents, un dels comptes arriba aque es dediquen exclusivament a fer incidència contra la líder de Barcelona en Comú. Aquest missatge l'ha reproduït en diverses ocasions l'usuari @Etenemamqui a Twitter.

@IFTTT ERROR syntax on '/.' char not exp on

RicartGarciaG

JanetRocat

EvaMLlorens

NaiaraFont

CoIauEsRuina

VolemDormir

miquel_ribe

Accio_Ciutadana

descuidembcn

SilverioConstan

MartaRequena8

LeoSilvestrePoc

LaVozBCN

LluisGrau3

NoaCastell

AngelsSerra_

RReinosop

MarcFerre_Cat — Etemenamqui (@Etemenamqui) February 1, 2023

Aquesta automatització mostra una gestió al darrere dels comptes. Tanmateix, no hi ha cap pista que aclareixi quin és l'origen (i el finançament) dels atacs digitals. El que queda clar, però, és les trampes a Twitter juguen en dos sentits: en la carícia i en l'atac.