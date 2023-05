Els socis de l'ANC decidiran sobre la «llista cívica» l'últim trimestre de l'any

Unitat a Madrid o vot nul

L'ha aprovat el nou full de ruta per al proper any i un dels punts destacats són les primeres concrecions sobre com ha de ser l'anomenadaque vol impulsar l'entitat i que ha provocat mala maror interna. L'ANC té definits, el civil, l'institucional i l'internacional. És en elen què l'entitat planteja impulsar aquestal marge dels tres principals partits independentistes, una decisió que hauran de validar els socis al darrer trimestre d'aquest any. Malgrat que encarade l'organització, el full de ruta inclou alguns "principis bàsics" per començar a definir la "llista cívica", que serviràde 2017.El diagnòstic de l'ANC és que les mesures de pressió aplicades fins ara als partits polítics no han funcionat. Van servir per fer l'1-O, però des d'aleshores no han servit per forçari laa avançar cap a la independència ni implementar el mandat del referèndum. "Calen mesures diferents que complementin la mobilització que, per si sola,eficaçment", diu el full de ruta. L'opció d'esdevenir un partit que es presenti a les eleccions està descartada, però l'ANC continua plantejant l'impuls d'aquesta "llista cívica". Per fer-ho, es crearà un grup promotor, es determinaran els "mecanismes democràtics" per a formar-la i es definirà un codi ètic i de compromís amb la DUI que signaran els seus integrants.Aquest quart espai impulsat per l'ANC vol tenir una "voluntat majoritària" per liderar i culminar el procés independentista. Si això no es pot fer, perquè no obté prou suports al Parlament, els diputats d'aquesta candidatura "no donaran suport a cap més opció que no sigui fer efectiva la declaració d'independència", encara que això bloquegi la legislatura i forci noves eleccions. Segons l'ANC,i "condueix inexorablement a l'assimilació". La llista de l'ANC no ha de ser incompatible, diu el full de ruta, amb la unitat de l'independentisme i, de fet, es planteja com una eina per "forçar una unitat estratègica coherent". Un cop s'aconsegueixi l'objectiu de la independència, sosté l'entitat, la llista cívica tindrà "el compromís de desaparèixer".El quart espai s'articularà en forma d'agrupació d'electors, formada per ciutadans "independents de les direccions dels partits" i a través de processos participatius d'elecció i decisió., ni tampoc càrrecs de les assemblees de base de l'ANC. Aquesta candidatura al marge dels partits aspira a representar "la transversalitat del país" i també ha de tenir mecanismes de control i fiscalització. Les conseqüències en cas d'incompliment dels objectius de la "llista cívica" les definiran els seus impulsors. Amb tot, no serà fins a finals de 2023 que els socis prendran la decisió definitiva sobre aquest instrument, i si finalment tira endavant o no. Avui dia, encara no hi ha previstes eleccions a Catalunya.L'ANC també demanarà unaa Madrid, que tingui per objectiu "bloquejar el funcionament" del Congrés. Si no s'arriba a aquest acord -difícilment s'hi arribarà-, l'ANC es plantejade cara a les eleccions espanyoles de finals d'any. Concretament, proposa votar amb una papereta del "sí" a la independència del referèndum de l'1-O, o bé escrivint a la papereta "sí a la independència del Primer d'Octubre". Aquesta opció haurà de ser ratificada pels socis abans de les eleccions. De cara a les, l'ANC també proposa una llista unitària o unitat d'acció per defensar la realitat nacional catalana, denunciar la repressió i internacionalitzar les mancances democràtiques de l'Estat.El full de ruta, d'onze pàgines i avalat amb un 76% dels vots, ressalta la importància delper tal d'avançar cap a la unitat estratègica de l'independentisme civil. Alhora, l'ANC vol continuar "liderant" la mobilització als carrers. En l'àmbit internacional, l'organització mantindrà la tasca de "projectar la realitat nacional catalana" i la lluita independentista, denunciar la repressió i buscar suports i aliances amb la causa catalana. L'ANC assegura que ha començat una "nova etapa" i es plantegen culminar aquest "nou embat" durant les eleccions al Parlament, previstes com a màxim per a principis de 2025.

