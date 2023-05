Nou embolic a Badalona: el PSC reparteix marxandatge de l'Ajuntament en campanya

Nou embolic a. Si primer van ser les paraules del candidat de Junts, David Torrents, contra l'alcaldable d'ERC ; i després se li va sumar la polèmica per la botifarrada de Xavier García Albiol , ara la notícia la protagonitza el PSC. L'alcalde de Badalona i candidat socialista,, ha visitat aquest dimecres el casal de gent gran del barri de, on ha repartit propaganda electoral a les àvies participants del curs de ioga.Però segons ha pogut saber l'ACN, durant l'acció, l'ha acompanyat la regidora dei membre de la candidatura socialista,, que de la mà de Guijarro ha repartit també marxandatge de l'Ajuntament. Es tracta d'una llibreta i un bolígraf amb la imatge del consistori on, curiosament, ha desaparegut el color blau corporatiu pel vermell. Guijarro s'excusa i diu que ha estat una "" d'una acció del partit i una altra de la regidoria, que en cap cas haurien estat coordinades.En unes imatges enregistrades durant la visita de Guijarro, a les que ha tingut accés l'ACN, es veu com l'alcalde i candidat socialista saluda lesdeli els reparteix una bossa de. Al seu costat es veu en tot moment la també candidata i regidora Araceli Cruz, que reparteixde l'Ajuntament. De fet, també Guijarro n'ha repartit algunes entre les assistents.

