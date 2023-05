La campanya electoral de Barcelona passa a Nació: recupera les entrevistes als candidats

Aquestels 948 municipis catalansels seus nous. Des den'hem fet seguiment durant les últimes setmanes, amb especial èmfasi en la capital del país,. Després de vuit anys de mandat de, la seva líder,, es presenta per tercera vegada per acabar el seu projecte.torna a liderar la llista de Junts per recuperar els vots perduts el 2019 iés la cara del PSC per recuperar la ciutat. ERC aposta per l'experimentat, mentre que la CUP lluitarà per accedir al consistori ambal capdavant. La dreta espanyola té(PP) i(Cs) com a representants, tot i que Valents i Vox també busquen fer-se un forat a la Plaça Sant Jaume.Per conèixer els seus programes, les seves propostes, les seves idees i els seus líders, des de Nació hemels seta l'alcaldia de Barcelona. Pots recuperar-les, amb vídeo i text, a continuació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola