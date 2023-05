El 98% de les ocupacions són a pisos buits i les del 2% restant es desallotgen immediatament

Elha recopilat les dades sobre totes lesque es van donar l'any 2022 a Catalunya i les xifres són clarificadores:, mentre que el 2,3% restant es va donar a primeres o segones residències. Sobre aquest últim patró, des de la conselleria aclareixen que aquestes últimes intrusions es desallotgen immediatament.La clau d'aquest contrast entre ocupar un pis totalment buit o la llar d'algú és que els delictes que s'atribueixen a qui entra a l'habitatge són diferents. En el primer cas es tracta d'una. Algú ocupa i dona un ús no previst a un pis que el propietari no utilitza de manera habitual, el té abandonat o està esperant per donar-li un nou ús. En el segon cas, en canvi, es considera que l'entrada a una primera o segona residència ésÉs una tipologia delictiva que preserva un dret bàsic a la intimitat i la llar. Per això, quan algú el viola, la intervenció policial es fa de manera immediata i no requereix cap intervenció judicial. La conselleria, amb aquesta informació, confirma el que les entitats socials fa temps que denuncien: queLes dades, que ha avançat la cadena SER Catalunya i ha confirmat, concreten més aquestes situacions de llars habitades. Des lesque es van donar l'any passat al país, tan sols 159 van afectar la casa d'algú. D'aquestes, gairebé. Són, sobretot, immobles situats a Girona i Tarragona. La resta, eren el domicili habitual d'una família. Ara bé, sigui quin sigui el cas, en tenir-ne constància, la policia pot actuar i ho fa, remarquen des de la Generalitat.Aquestes xifres apuntalen lesque s'havien donat fins ara sobre el fenomen, especialment. De manera parcial, perquè no es basava en el gruix de dades policials sinó en els expedients de famílies que tenien contacte amb el consistori, es va poder saber que el 2019 hi havia 922 famílies ateses per l'Ajuntament que havien ocupat durant aquell any i que només tres casos ho van fer al domicili d'algú, un 0,1% del total . Dos anys després, el 2021, la mateixa anàlisi municipal de la capital catalana ja no va detectar cap ocupació a cap habitatge habitual. El 100% dels casos es van donar en pisos buits . A més, es detallava queTot això, de moment, es dona mentre l'emergència habitacional es manté ben viva al país. Mentre el lloguer segueix batent rècords , Barcelona també va acabar l'any passat amb. Ara caldrà veure com impacta la nova llei d'habitatge estatal , que aquest dijous s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que Barcelona va dir que seria la primera ciutat en aplicar, pel que fa a la regulació de lloguers.

