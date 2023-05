Confisquen més de 1.200 quilos de cocaïna provinents de Colòmbia al Port de Barcelona

Laha interceptat aquest dijous més de 1.200 quilograms de cocaïna ali ha detingut set persones per un presumptament formar part d'una xarxa de tràfic de drogues que també actuava a València. Així ho ha comunicat el cos, que ha detallat que l'operació va començar quan van trobar més de 1.000 paquets amagats en tres contenidors de sacs de cola per a ceràmicaDesprés que la policia els detectés, el grup va canviar l'empresa destinatària i va enviar un altre contenidor, aquesta vegada de bananes, al, ciutat on figurava la "seu principal" de l'entramat. El mes de març, van arribar a la capital valenciana dos carregaments més, aquesta vegada amb 130 paquets que contenien un total de 143 quilograms que van ser traslladats a una nau.La investigació es remunta al començament del 2023 i, a banda de la policia espanyola, també ha comptat amb la participació de l', la, l'americà i les. D'entre els set acusats, els agents en van detenir cinc a mitjans de març; un sisè, dies més tard, com a presumpte responsable de l'entramat; i el setè, a l'abril. Aquest darrer, presumptament aconseguia el vehicle per a la distribució de la droga. A més, s'han confiscat més de 80.000 euros en efectiu, tres vehicles i nou telèfons mòbils, alguns amb les comunicacions encriptades.

