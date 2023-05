​L'ACA estudia portar aigua de la depuradora de Tossa de Mar als aqüífers de la Selva

Arribar als 120 hm3 d'aigua regenerada

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat un estudi per analitzar si es pot aportar aigua regenerada a la depuradora de Tossa de Mar als aqüífers de la Selva. El contracta adjudicat és de 42.000 euros i estudiarà alternatives per determinar la millor ubicació i el sistema més eficient per fer la recàrrega de l'aqüífer al·luvial de la baixa Costa Brava.A dia d'avui només s'aprofita un 5% de l'aigua que es regenera a la depuradora de Tossa de Mar i la resta s'aboca al mar. Ara l'estudi calcularà la capacitat d'emmagatzematge de l'aqüífer i la ubicació idònia per fer la recàrrega. En els propers mesos es preveu fer estudis similars en altres punts de la Costa Brava i la Costa Daurada.Amb aquesta solució es vol donar sortida a part de l'aigua regenerada que surt de la depuradora de Tossa de Mar. Actualment només se n'aprofita un 5% i la resta s'aboca al mar. Ara, l'objectiu és poder ampliar aquesta capacitat de reaprofitament abans d'abocar l'aigua al mar. Si bé l'estudi que s'ha adjudicat a la Selva és el primer que es fa, l'ACA ja ha avançat que en els propers mesos es faran encàrrecs similars en d'altres punts de la Costa Brava i la Costa Daurada.L'ACA preveu, en els propers sis anys, incrementar la producció d'aigua regenerada, dels 70 als 120 hm3 . L'objectiu és(ERA), de les actuals 24 públiques a les 40. Així, es passarà de reutilitzar el 10% del total de l'aigua depurada actual, a assolir el 20% en els propers sis anys. Es preveu una inversió de 120 milions d'euros en aquest període per assolir aquestes xifres.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola