​100 projectes juvenils per avançar cap a un món més sostenible

Joves i emergència climàtica

El campus The Challenge va aplegar 370 alumnes d'arreu de l'Estat i Portugal. Foto: Fundació «la Caixa»

Tres equips catalans, aquest estiu als Estats Units

El campus The Challenge es va celebrar al CosmoCaixa. Foto: Fundació «la Caixa»

EduCaixa: el món de demà depèn de l’educació d’avui

Talent, joventut i sostenibilitat. Aquests tres ingredients es van donar cita alque es va celebrar fa uns dies al CosmoCaixa de Barcelona. Hi van participar un total ded'arreu de la península Ibèrica, repartits en 100 equips. D'aquests, elsels podran presentar a la seu dede Nova York.Fruit de la preocupació creixent dels joves per l’, gairebé la meitat de les propostes presentades en el campus The Challenge d'EduCaixa d'enguany s’emmarquen en els(ODS) de Nacions Unides. Iniciatives vinculades a la gestió de l'aigua, l'acció pel clima, i la protecció de la vida marina i els ecosistemes terrestres. També projectes vinculats a la producció i el consum responsables, les ciutats i comunitats sostenibles, i l’energia assequible i no contaminant.Entre lesque es van desenvolupar durant els quatre dies de campus destaquen sistemes per reduir el consum domèstic d’aigua, una app per mesurar la petjada ecològica, un vaixell ecològic que recull residus plàstics, drons per detectar incendis forestals i eines per reduir el consum de roba, entre altres.La resta dels equips participants van presentar projectes relacionats amb altresvinculats amb els ODS com el benestar de les persones i la pau. Per exemple, mètodes per millorar l’aprenentatge a través de la intel·ligència artificial i la tecnologia GPT, eines per combatre la soledat de la gent gran i iniciatives solidàries amb les víctimes de la guerra d’Ucraïna.“Volem fomentar la implicació i el compromís dels joves amb els reptes de futur de la seva generació. Per això donem impuls al seu talent i a les seves idees més innovadores a través de The Challenge. Aquest campus representa unaperquè entrenin les competències clau del segle XXI i els anima a buscar solucions per aconseguir un canvi positiu al món”, assegura, director corporatiu de l'àrea d’Educació i Màrqueting de la Fundació ”la Caixa” Els 100 equips que van participar a The Challenge es van seleccionar entred'alumnes de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. A Barcelona es van donar cita 370 alumnes i 100 docents de 77 centres escolars d'arreu de l'estat espanyol i Portugal,Durant el campus, els equips van poder desenvolupar els seus projectes amb l’ajuda d’una vintena d’educoaches, encarregats de l’acompanyament, l’orientació i el suport educatiu. Per mitjà de tallers, xerrades i experiències programades al campus, els alumnes es van poder relacionar entre ells,. A més, es van programar visites en centres i entitats de referència com l’Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu, Open Arms, RTVE Catalunya, NTT Data, Groots, Campus 42 Barcelona i Teamlabs.Dels 100 equips, 17 van ser seleccionats per poder fer una estada aquest estiu als Estats Units,. Quatre noies de 4t d'ESO representaran l'(Osona) amb un projecte que es proposa aprofundir en el coneixement dels efectes del racisme entre iguals dins de l’aula.Per la seva banda, quatre joves del(Bages) han estat seleccionats per la seva iniciativa sobre el despoblament a les àrees rurals. Finalment, l'equip de l'(Vallès Oriental), ha estat seleccionat pel projecte Bloom: un aplicador de tampons imprès en 3D, reutilitzable i autonetejable, amb detector de malalties de transmissió sexual per mitjà d'una notificació al mòbil.El premi consisteix en unaquest estiu. L’estada inclou visites a algunes de les universitats més prestigioses de la costa est com el MIT, Yale i Columbia, i la presentació dels projectes guanyadors a la seu de les Nacions Unides a Nova York.The Challenge és una de les iniciatives EduCaixa, el programa educatiu de la Fundació ”la Caixa” que impulsa la transformació educativa amb la finalitat de respondre a les necessitats de la societat del segle XXI . Els seus reptes principals són, d’una banda, millorar les oportunitats d’aprenentatges dels alumnes, i de l’altra, millorar la qualitat educativa dels centres per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.