‼ Sardines als trens: així ha estat la surrealista protesta contra Rodalies https://t.co/n2Mfkqudpx pic.twitter.com/7VZIKSQqPC — NacióDigital (@naciodigital) May 25, 2023

📹 El moment en què un grup de persones disfressades de sardines puja a un tren per protestar contra el servei de Rodalies https://t.co/n2MfkqtFzZ pic.twitter.com/exJjw2AAym — NacióDigital (@naciodigital) May 25, 2023

Qui aquest matí de dijous ha agafat alguns tren depot ser que s'hagi trobat amb una escena surrealista. Un grup de persones ha pujat a diferents combois disfressats de, per denunciar la gestió del servei per part de l'Estat. El tema, enmig d'incidències diàries com la de l', ha estat un dels debats de campanya de les eleccions del 28-M Tal com es veu a les imatges, el grup d'activistes ha pujat a diferents trens, entre els quals hi ha els de les línies, i també han aparegut per l'estació de. Entre les accions de protesta, vestien amb una maleta que deia "Ja n'hi ha prou.inútil" davant uns passatgers que es prenien amb bon humor la situació.

